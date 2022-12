TGA 2022: Armored Core VI zapowiedziany! Gra ma zadebiutować w 2023 roku

Na The Game Awards 2022 nie brakowało niespodzianek. Jednym z większych zaskoczeń była jednak zapowiedź Armored Core VI Fires of Rubicon. W trakcie wydarzenia zaprezentowano również pierwszy zwiastun kolejnej produkcji studia From Software, która trafi na rynek dzięki firmie Bandai Namco. Rzućcie okiem na poniższy materiał i dajcie znać, czy cieszycie się z powrotu wspomnianej marki.

Armored Core VI Fires of Rubicon na zwiastunie z The Game Awards 2022

Zgodnie z przekazanymi informacjami, Armored Core VI Fires of Rubicon powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Gra ma zadebiutować na rynku w 2023 roku. Na dokładną datę premiery trzeba jednak jeszcze nieco poczekać.