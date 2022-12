TGA 2022: Horizon Call of the Mountain na teaserze. Sony przypomina o premierze

Pod koniec listopada otrzymaliśmy nieco informacji na temat głównego bohatera Horizon Call of the Mountain, które będzie jednym z tytułów startowych dla PlayStation VR2. Produkcja Guerrilla Games i Firesprite pojawiła się też na The Game Awards 2022, gdzie zaprezentowano teaser przypominający graczom o nadchodzącej premierze wspomnianego tytułu. Materiał znajdziecie poniżej.

Horizon Call of the Mountain na nowym materiale prosto z The Game Awards 2022

Przypomnijmy, że Horizon Call of the Mountain – podobnie jak PlayStation VR2 – zadebiutuje na rynku 22 lutego 2023 roku. Zgodnie z zapowiedziami produkcja będzie „zupełnie nową przygodą w świecie Horizon”.