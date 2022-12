TGA 2022: Crime Boss: Rockay City – zapowiedziano grę z Chuckiem Norrisem

To musi być najlepsza gra w historii. Strażnik Teksasu nie pozwoli, by było inaczej.

Obejrzałem debiutancki trailer Crime Boss: Rockay City i po zobaczeniu obsady moją pierwszą myślą było – dlaczego nie w Cyberpunk 2077? Chuck Norris będzie jedną z gwiazd, które zobaczymy w najnowszej produkcji od INGAME STUDIOS. Na trailerze daje się poznać w najlepszy możliwy sposób, serwując w stronę kamery soczystego kopniaka z półobrotu. Zachęcamy do zapoznania się z wideo.

Crime Boss: Rockay City w pierwszej kolejności zadebiutuje na PC

Crime Boss: Rockay City będzie grą akcji, w której odwiedzimy tytułowe miasto. Tętniąca życiem metropolia może przywodzić na myśl alternatywną wersję Miami. Fabuła gry wrzuci gracza w środek wojny o terytorium i władzę w mieście. Po śmierci poprzedniego bossa wiele głów rzuciło się do walki o tron, w tym my. Pomoże nam ekipa, którą dobierzemy, bazując na ich umiejętnościach i talentach. Wykonując kolejne misje, będziemy zdobywać szacunek i pieniądze, które okażą się nieocenione w walce o tytuł szefa Rockay City.



„Rockay City nie tylko wygląda jak miasto z lat 90. – znajdziesz w nim też kilka znajomych twarzy. Od charyzmatycznego Travisa Bakera (Michael Madsen) i jego zespołu planistów i agentów (Michael Rooker, Kim Basinger, Danny Glover i Damion Poitier) po bossów konkurencyjnych gangów (Danny Trejo i Vanilla Ice) i prawego szeryfa Norrisa (Chuck Norris): w tej branży koneksje to podstawa” – czytamy w opisie gry na Epic Game Store.



Premiera Crime Boss: Rockay City została zaplanowana na 28 marca 2023 roku. Gra w pierwszej kolejności zmierza na PC. Posiadacze konsol będą musieli poczekać nieco dłużej. Warto nadmienić, że na blaszakach produkcja będzie dostępna wyłącznie w Epic Games Store. Obecnie możecie nabyć ją w przedsprzedaży ze sporą, bo wynoszącą aż 40%, zniżką.