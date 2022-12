TGA 2022: Cyberpunk 2077: Phantom Liberty na nowym zwiastunie z Idrisem Elbą

Zgodnie z wcześniejszymi spekulacjami, CD Projekt RED zaprezentowało podczas gali The Game Awards zupełnie nowy zwiastun dodatku Phantom Liberty do gry Cyberpunk 2077. Co ciekawe, w rozszerzeniu poznamy zupełnie nowego bohatera, w którego wcielił się znany aktor Idris Elba. Trzeba przyznać, że dodatek zapowiada się wyśmienicie; nie zabraknie oczywiście Johnny’ego Silverhanda, a nowa historia przedstawiana jako szpiegowskii thriller.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty na The Game Awards

Przypomnijmy jeszcze na koniec, że Cyberpunk 2077 zadebiutował 10 grudnia 2020 roku na komputerach osobistych, konsolach PlayStation 4 i Xbox One, a także (w tym roku) na PlayStation 5 oraz Xbox Series X.