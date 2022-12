TGA 2022: Meet Your Maker z datą premiery. Zobaczcie najnowszy trailer

Przypomnijmy, że jest to gra od twórców Dead by Daylight.

Podczas gali rozdania nagród The Game Awards 2022 zaprezentowano trailer z Meet Your Maker. Twórcy z Behaviour Interactive zdradzili również, kiedy ich produkcja zadebiutuje na rynku. Premiery powinniśmy spodziewać się 4 kwietnia 2023 roku.

Czy pomysł na rozgrywkę w Meet Your Maker sprawdzi się w praktyce?

Pomysł na rozgrywkę w Meet Your Maker może intrygować. Jest to bowiem stawiająca na zabawę sieciową gra akcji, w której stworzymy naszpikowane pułapkami i wyzwaniami bazy. Inni gracze będą musieli zmierzyć się z przygotowanymi przez nas projektami. To samo dotyczy również nas, bo w trakcie najazdów na bazy konkurentów staniemy oko w oko z ich kreatywnością.



Na koniec przypomnijmy, że Meet Your Maker zmierza na PC oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X.