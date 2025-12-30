Czternasta gra za darmo w Epic Games Store. To świetna kolekcja gier!

Epic Games Store, tuż przed sylwestrem kończącym 2025 rok, przygotował dla nas kolejną darmową grę. Na platformie Epica możecie już odebrać Trine Classic Collection. Pamiętajmy, aby tytuł przypisać do swojego konta najpóźniej jutro do godziny 17:00.

Trine Classic Collection – Poczuj magię serii Trine dzięki Trine Classic Collection! Ta kolekcja zawiera cztery tytuły z bestsellerowej serii Trine: Trine Enchanted Edition, Trine 2: Complete Story, Trine 3: Artifacts of Power i Trine 4: Definitive Edition. Dołącz do czarodzieja Amadeusa, rycerza Pontiusa i złodziejki Zoyi w podróży przez opuszczone i zrujnowane królestwo. Trzech nieprawdopodobnych bohaterów związanych z tajemniczym artefaktem zwanym Trine wykorzystuje swoje unikalne umiejętności do walki z nieumarłymi, poruszania się po zdradzieckich środowiskach i rozwiązywania trudnych zagadek bazujących na fizyce w ramach szeregu niebezpiecznych misji. W pierwszych trzech tytułach bohaterowie odkrywają, zgłębiają i starają się kontrolować moce nadane im przez Trine. Czwarta odsłona serii platformówek z łamigłówkami powraca do formatu 2,5D, który podbił serca fanów pierwszej części Trine. Odkryj tajemniczego księcia Seliusa, niespokojnego młodego czarodzieja, którego koszmary zmaterializowały się i sieją spustoszenie w rzeczywistości. Bohaterowie muszą rozwiązać problem, zanim magiczne twory księcia pogrążą świat w mroku.