Czternasta gra za darmo w Epic Games Store. To świetna kolekcja gier!

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/12/30 17:10
Na graczy czeka kolejna darmowa gra do odebrania w Epic Games Store.

Epic Games Store, tuż przed sylwestrem kończącym 2025 rok, przygotował dla nas kolejną darmową grę. Na platformie Epica możecie już odebrać Trine Classic Collection. Pamiętajmy, aby tytuł przypisać do swojego konta najpóźniej jutro do godziny 17:00.

Darmowa gra w Epic Games Store na święta

Trine Classic Collection – Poczuj magię serii Trine dzięki Trine Classic Collection! Ta kolekcja zawiera cztery tytuły z bestsellerowej serii Trine: Trine Enchanted Edition, Trine 2: Complete Story, Trine 3: Artifacts of Power i Trine 4: Definitive Edition. Dołącz do czarodzieja Amadeusa, rycerza Pontiusa i złodziejki Zoyi w podróży przez opuszczone i zrujnowane królestwo. Trzech nieprawdopodobnych bohaterów związanych z tajemniczym artefaktem zwanym Trine wykorzystuje swoje unikalne umiejętności do walki z nieumarłymi, poruszania się po zdradzieckich środowiskach i rozwiązywania trudnych zagadek bazujących na fizyce w ramach szeregu niebezpiecznych misji. W pierwszych trzech tytułach bohaterowie odkrywają, zgłębiają i starają się kontrolować moce nadane im przez Trine. Czwarta odsłona serii platformówek z łamigłówkami powraca do formatu 2,5D, który podbił serca fanów pierwszej części Trine. Odkryj tajemniczego księcia Seliusa, niespokojnego młodego czarodzieja, którego koszmary zmaterializowały się i sieją spustoszenie w rzeczywistości. Bohaterowie muszą rozwiązać problem, zanim magiczne twory księcia pogrążą świat w mroku.

GramTV przedstawia:

Wcześniej gracze otrzymali między innymi Blood West, Paradise Killer, Sorry We’re Closed, Eternights, Jotunnslayer: Hordes of Hel, Bloodstained: Ritual of the Night, The Callisto Protocol, Disco Elysium, We Were Here Together, Cassette Beasts oraz SKALD: Against The Black Priory. W ramach promocji, mogliśmy też ostatnio odebrać Viewfinder. Jutro o godzinie 17:00 możemy spodziewać się kolejnego, świątecznego prezentu.

Źródło:https://store.epicgames.com/pl/free-games

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

