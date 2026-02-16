Jeden z najlepszych seriali science fiction do obejrzenia za darmo. Wcześniej nie był dostępny w Polsce na streamingu

Kultowa produkcja została udostępniona całkowicie za darmo, ale jest pewien haczyk.

Fani klasycznego science fiction mają powody do radości. Kultowy serial Babilon 5 ponownie trafia do szerokiej publiczności, tym razem całkowicie za darmo na YouTube. Warner Bros. Discovery rozpoczęło publikację pełnych odcinków legendarnej produkcji, zaledwie chwilę po tym, jak tytuł zniknął z biblioteki platformy Tubi, gdzie był dostępny w modelu z reklamami. Babilon 5 – serial znów dostępny w sieci i to za darmo Pierwszym udostępnionym materiałem został pilot zatytułowany The Gathering, który wprowadza widzów do rozbudowanego uniwersum serii. Wkrótce potem pojawiły się kolejne epizody, między innymi Midnight on the Firing Line oraz Soul Hunter. Nowe odcinki mają trafiać do sieci co tydzień, co przypomina rytm pierwotnej emisji z lat dziewięćdziesiątych i zachęca społeczność do wspólnego oglądania oraz dyskusji.

Zmiana miejsca dystrybucji nie jest przypadkowa. Serial zniknął z Tubi po wygaśnięciu licencji, a Warner Bros. Discovery wyraźnie kieruje markę do własnego ekosystemu cyfrowego, wykorzystując ogromny zasięg YouTube. Publikacje odbywają się na oficjalnym kanale powiązanym z wytwórnią. Babilon 5 zadebiutował w 1993 roku, a cała historia została zaplanowana jako spójna, wielosezonowa opowieść. Akcja rozgrywa się w połowie XXIII wieku na ogromnej stacji kosmicznej pełniącej funkcję neutralnego centrum dyplomatycznego dla ludzi i obcych cywilizacji. Produkcja wyróżniała się długofalową narracją, rozbudowanym rozwojem postaci oraz tematami wojny, polityki i przeznaczenia, co było rzadkością w telewizji tamtego okresu. Serial zapisał się w historii także dzięki wykorzystaniu komputerowych efektów specjalnych oraz podejściu do opowiadania historii przypominającemu powieść podzieloną na rozdziały. Wpływ Babilonu 5 widoczny jest w wielu późniejszych produkcjach science fiction, które postawiły na ciągłą narrację zamiast zamkniętych pod względem fabularnym epizodów.

GramTV przedstawia:

Uniwersum rozrosło się poza serial, obejmując książki, komiksy oraz filmy telewizyjne. Historia stacji kosmicznej i jej mieszkańców przez lata budowała wierną społeczność fanów, która do dziś aktywnie wraca do tego świata. Publikacja odcinków na YouTube może być czymś więcej niż nostalgicznym powrotem. Od dawna pojawiają się spekulacje o możliwym odświeżeniu marki, rebootach lub nowych projektach osadzonych w tym uniwersum. Niestety odcinki na YouTube nie oferują napisów w żadnym z języków. Tym samym widzowie skazani są wyłącznie na oryginalną, anglojęzyczną ścieżkę dźwiękową.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.