Następna darmowa gra na Steam. Sklep rozdaje w prezencie produkcję ze 100% pozytywnych ocen

Tytuł został już doceniony przez tych graczy, którzy wcześniej dali grze szansę.

Darmówkowa ofensywa na Steamie trwa w najlepsze. Dopiero co wczoraj informowaliśmy, że sklep rozdaje kolejną grę za darmo, a teraz platforma Valve zrobiła swoim użytkownikom kolejną niespodziankę, udostępniając nowy tytuł na weekend. Tym razem za darmo można odebrać grę Magellania, czyli turową grę RPG z elementami jRPG-a. Za produkcję odpowiada studio Illunsoft, które wypuściło swój projekt w marcu 2021 roku. Chociaż Magellania nie zdobyła większej popularności, to wśród dostępnych recenzji na Steam, aż 100% jest pozytywnych. Najwyraźniej warto dać tej grze szansę, a teraz każdy może to uczynić nie ponosząc żadnych kosztów. Szczegóły oferty znajdziecie poniżej.

Po tym, jak władcy innych planet odrzucają jego zaproszenia na urodziny, książę Lofty z Plutona postanawia najechać ich królestwa i zmusić ich do przybycia. Wyrusz w podróż po Układzie Słonecznym ukazanym w zupełnie nowym świetle. Odwiedzaj planety i zbieraj płyty CD, aby zmieniać muzykę tła (BGM) w wybranych scenariuszach. Zbuduj drużynę z szerokiego wyboru zróżnicowanych klas. Pokonuj wrogie frakcje, aby odblokować ich palety kolorów do rekrutacji. Eksperymentuj z różnymi efektami odznak i odmiennymi konfiguracjami. Dynamiczna, turowa walka z systemem kombosów zwiększających obrażenia oraz komendami akcji. Większość odznak wypada losowo. Główną kampanię można przechodzić wielokrotnie, testując różne składy drużyny i konfiguracje odznak. Po ukończeniu kampanii fabularnej zmierz się z rozbudowaną zawartością endgame – czytamy w oficjalnym opisie na Steam.

Następna darmowa gra na Steam

Aby odebrać darmowe Magellania, udajcie się pod ten adres. Wystarczy kliknąć „Dodaj do konta”. Promocja trwa tylko kilka dni, do 9 lutego do godziny 19:00 czasu polskiego.