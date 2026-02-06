Zaloguj się lub Zarejestruj

Następna darmowa gra na Steam. Sklep rozdaje w prezencie produkcję ze 100% pozytywnych ocen

Radosław Krajewski
2026/02/06 19:45
0
0

Tytuł został już doceniony przez tych graczy, którzy wcześniej dali grze szansę.

Darmówkowa ofensywa na Steamie trwa w najlepsze. Dopiero co wczoraj informowaliśmy, że sklep rozdaje kolejną grę za darmo, a teraz platforma Valve zrobiła swoim użytkownikom kolejną niespodziankę, udostępniając nowy tytuł na weekend. Tym razem za darmo można odebrać grę Magellania, czyli turową grę RPG z elementami jRPG-a. Za produkcję odpowiada studio Illunsoft, które wypuściło swój projekt w marcu 2021 roku. Chociaż Magellania nie zdobyła większej popularności, to wśród dostępnych recenzji na Steam, aż 100% jest pozytywnych. Najwyraźniej warto dać tej grze szansę, a teraz każdy może to uczynić nie ponosząc żadnych kosztów. Szczegóły oferty znajdziecie poniżej.

Steam
Steam

Po tym, jak władcy innych planet odrzucają jego zaproszenia na urodziny, książę Lofty z Plutona postanawia najechać ich królestwa i zmusić ich do przybycia.

Wyrusz w podróż po Układzie Słonecznym ukazanym w zupełnie nowym świetle. Odwiedzaj planety i zbieraj płyty CD, aby zmieniać muzykę tła (BGM) w wybranych scenariuszach.

Zbuduj drużynę z szerokiego wyboru zróżnicowanych klas. Pokonuj wrogie frakcje, aby odblokować ich palety kolorów do rekrutacji.

Eksperymentuj z różnymi efektami odznak i odmiennymi konfiguracjami.

Dynamiczna, turowa walka z systemem kombosów zwiększających obrażenia oraz komendami akcji.

Większość odznak wypada losowo. Główną kampanię można przechodzić wielokrotnie, testując różne składy drużyny i konfiguracje odznak.

Po ukończeniu kampanii fabularnej zmierz się z rozbudowaną zawartością endgame – czytamy w oficjalnym opisie na Steam.

Następna darmowa gra na Steam

Aby odebrać darmowe Magellania, udajcie się pod ten adres. Wystarczy kliknąć „Dodaj do konta”. Promocja trwa tylko kilka dni, do 9 lutego do godziny 19:00 czasu polskiego.

GramTV przedstawia:

Tagi:

PC
Steam
Valve
RPG
promocja
darmowe gry
oferta
za darmo
cyfrowa dystrybucja
Valve Software
jRPG
promocje
prezent
okazja
sklep Steam
gry za darmo
RPG akcji
Magellania
Illunsoft
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112