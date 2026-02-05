Next-genowy Xbox to pełnoprawny PC. Epic Games chce wejść na nowy poziom rywalizacji ze Steam i udostępnić swój sklep na sprzęcie Microsoftu

To może być prawdziwy przełom dla całej branży.

Według niedawnych zapewnień nowego Xboxa mamy doczekać się już pod koniec 2027 roku. AMD potwierdziło, że będzie wspierać premierę konsoli w przyszłym roku. Swoje wsparcie wyraziło także Epic Games Store, które chce znaleźć się na nowej konsoli Microsoftu. Epic Games Store chce być dostępny na next-genowym Xboxie Choć Epic kojarzy się dziś głównie z Fortnite, cyfrowy sklep firmy nadal rozwija się w szybkim tempie. Najnowszy raport finansowy za 2025 rok pokazuje, że mimo trudniejszej sytuacji całej branży wydatki na gry firm trzecich wzrosły aż o 57%, osiągając poziom 400 milionów dolarów. Jednocześnie całkowity czas spędzony w produkcjach zewnętrznych zwiększył się o 4%, co przełożyło się na około 3 miliardy godzin rozgrywki. Epic podkreśla przy tym, że dane nie obejmują własnych systemów płatności, które pozwalają twórcom zachować większą część przychodów.

Jednym z kluczowych filarów strategii firmy pozostaje program darmowych gier, który zdaniem Epic przynosi korzyści nie tylko użytkownikom, lecz także deweloperom i samej platformie. Według firmy tytuły udostępniane bezpłatnie potrafią zwiększyć zainteresowanie nawet o 40% także na innych platformach, w tym na Steamie i konsolach. Epic uważa to za element strategii budowania zasięgu, a nie problem. Najciekawiej brzmią jednak plany związane z przyszłym Xboxem. Według krążących informacji kolejna generacja sprzętu Microsoftu ma być w istocie komputerem PC z systemem Windows, który umożliwi instalowanie różnych sklepów, w tym Steam i Epic Games Store. Epic potwierdza, że prowadzi rozmowy w tej sprawie. Rozmawialiśmy o wielu z tych kwestii. Rozmawialiśmy z ludźmi z Microsoftu. Jeśli rzeczywiście pozwolą na Steam i Epic Games Store na sprzęcie kolejnej generacji Xboksa, będziemy tam. Jestem niemal pewien, że będzie to wymagało stworzenia aplikacji działającej na tym systemie.

GramTV przedstawia:

Pełna wersja sklepu zoptymalizowana pod tryb pełnoekranowy Xboksa nie znajduje się jeszcze w harmonogramie, lecz firma nie wyklucza jej w przyszłości: Spodziewam się, że ostatecznie to zrobimy. Nie mogę się zobowiązać, bo jesteśmy w trakcie dużych projektów. Uwielbiam takie rozwiązania. Możliwość grania w tytuły ze Steama i Epic Games Store na jednym urządzeniu jest świetna. Musimy to przygotować, ale raczej nie wydarzy się to w tym roku. Być może w następnym. Firma równolegle pracuje nad dużą modernizacją Epic Games Store. Nadchodząca aktualizacja ma gruntownie przebudować architekturę aplikacji, poprawić szybkość działania launchera oraz zmniejszyć zużycie zasobów systemowych. Premiera zmian planowana jest na przełom maja i czerwca. Epic rozwija także funkcje społecznościowe, w tym ulepszone czaty międzyplatformowe oraz narzędzia pokroju forów. To kolejny krok w kierunku bezpośredniej rywalizacji ze Steamem i innymi dużymi platformami PC.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.