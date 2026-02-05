Obłędnie dobry zestaw gier w Amazon Luna. Alan Wake 2 i gra z serii Total War w abonamencie Prime Gaming

Amazon Luna nie zwalnia tempa i wchodzi w luty z nową porcją gier oraz świeżą zawartością dla subskrybentów Prime. Zimowa aura sprzyja pozostaniu w domu, a biblioteka usługi ponownie się powiększa, oferując kolejne produkcje dostępne zarówno w chmurze, jak i do pobrania.

Największą nowością lutowej aktualizacji jest mroczny survival horror Alan Wake 2, w którym Saga Anderson bada serię rytualnych morderstw, a sam Alan próbuje wpływać na rzeczywistość poprzez własną historię. Do biblioteki dołączyło także Just Shapes and Beats, dynamiczne muzyczne bullet hell nastawione na kooperację, oraz Disney Universe, czyli szalona przygodowa gra akcji łącząca światy i bohaterów Disneya.

Kolejną niespodzianką jest fabularne rozszerzenie Indiana Jones i Wielki Krąg zatytułowany Zakon Olbrzymów. Dodatek przenosi graczy do starożytnego Rzymu, gdzie w zapomnianych katakumbach skrywa się mroczna tajemnica. Indiana Jones musi zmierzyć się z niebezpiecznym kultem, rozwiązać zagadki stworzone przez cesarzy i odkryć sekrety związane z legendą gigantów Nephilim. Wszystkie te tytuły są już dostępne w ramach oferty w chmurze.

Na tym jednak nie koniec. Subskrybenci będą mogli pobrać również aż 10 gier i zachować je na własność. Już dzisiaj do odebrania są Tiny Tina’ss Wonderlands oraz Dread Templar. Tydzień później dołączą Hexguardian oraz Around the World Travel to Brazil Collectors Edition. W drugiej połowie miesiąca gracze otrzymają Ambition A Minuet in Power, Captain Blood i Meganoid, a pod koniec lutego Rebel Galaxy Outlaw, Total War: Attila oraz Tavern Talk. Pełne szczegóły znajdziecie poniżej.

Amazon Luna – nowe gry w chmurze na luty

Już dostępne – Just Shapes & Beats

Już dostępne – Alan Wake 2

Już dostępne – Indiana Jones i Wielki Krąg: Zakon Olbrzymów

Już dostępne – Disney Universe

Już dostępne – RiMS Racing

Już dostępne – Time on Frog Island

Już dostępne – Valfaris

Już dostępne – Worms Crazy Golf

Już dostępne – Disney Planes

Już dostępne – Yooka-Laylee and the Impossible Lair

Już dostępne – Endzone: A World Apart

Amazon Luna – nowe gry do pobrania w lutym 2026