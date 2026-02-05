Zaloguj się lub Zarejestruj

Obłędnie dobry zestaw gier w Amazon Luna. Alan Wake 2 i gra z serii Total War w abonamencie Prime Gaming

Radosław Krajewski
2026/02/05 19:15
Amazon zapewnił kolejny niesamowity zestaw gier.

Amazon Luna nie zwalnia tempa i wchodzi w luty z nową porcją gier oraz świeżą zawartością dla subskrybentów Prime. Zimowa aura sprzyja pozostaniu w domu, a biblioteka usługi ponownie się powiększa, oferując kolejne produkcje dostępne zarówno w chmurze, jak i do pobrania.

Amazon Luna – oferta na luty 2026
Amazon Luna – oferta na luty 2026

Największą nowością lutowej aktualizacji jest mroczny survival horror Alan Wake 2, w którym Saga Anderson bada serię rytualnych morderstw, a sam Alan próbuje wpływać na rzeczywistość poprzez własną historię. Do biblioteki dołączyło także Just Shapes and Beats, dynamiczne muzyczne bullet hell nastawione na kooperację, oraz Disney Universe, czyli szalona przygodowa gra akcji łącząca światy i bohaterów Disneya.

GramTV przedstawia:

Kolejną niespodzianką jest fabularne rozszerzenie Indiana Jones i Wielki Krąg zatytułowany Zakon Olbrzymów. Dodatek przenosi graczy do starożytnego Rzymu, gdzie w zapomnianych katakumbach skrywa się mroczna tajemnica. Indiana Jones musi zmierzyć się z niebezpiecznym kultem, rozwiązać zagadki stworzone przez cesarzy i odkryć sekrety związane z legendą gigantów Nephilim. Wszystkie te tytuły są już dostępne w ramach oferty w chmurze.

Na tym jednak nie koniec. Subskrybenci będą mogli pobrać również aż 10 gier i zachować je na własność. Już dzisiaj do odebrania są Tiny Tina’ss Wonderlands oraz Dread Templar. Tydzień później dołączą Hexguardian oraz Around the World Travel to Brazil Collectors Edition. W drugiej połowie miesiąca gracze otrzymają Ambition A Minuet in Power, Captain Blood i Meganoid, a pod koniec lutego Rebel Galaxy Outlaw, Total War: Attila oraz Tavern Talk. Pełne szczegóły znajdziecie poniżej.

Amazon Luna – nowe gry w chmurze na luty

  • Już dostępne – Just Shapes & Beats
  • Już dostępne – Alan Wake 2
  • Już dostępne – Indiana Jones i Wielki Krąg: Zakon Olbrzymów
  • Już dostępne – Disney Universe
  • Już dostępne – RiMS Racing
  • Już dostępne – Time on Frog Island
  • Już dostępne – Valfaris
  • Już dostępne – Worms Crazy Golf
  • Już dostępne – Disney Planes
  • Już dostępne – Yooka-Laylee and the Impossible Lair
  • Już dostępne – Endzone: A World Apart

Amazon Luna – nowe gry do pobrania w lutym 2026

  • Już dostępne – Tiny Tina's Wonderlands (Epic Games Store)
  • Już dostępne – Dread Templar (Amazon Games App)
  • 12 lutego – Hexguardian (Epic Games Store)
  • 12 lutego – Around the World: Travel to Brazil Collector's Edition (Legacy Game Code)
  • 19 lutego – Ambition: A Minuet in Power (GOG)
  • 19 lutego – Captain Blood (GOG)
  • 19 lutego – Meganoid (GOG)
  • 26 lutego – Rebel Galaxy Outlaw (GOG)
  • 26 lutego – Total War: ATTILA (Epic Games Store)
  • 26 lutego – Tavern Talk (Amazon Games App)
Źródło:https://www.amazongamestudios.com/en-ca/news/articles/luna-february-2026#ags-MediaPopup

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

