Banishers: Ghosts of New Eden i Jusant sprzedały się poniżej oczekiwań

Jesteśmy oczywiście rozczarowani naszymi ostatnimi wynikami na niezwykle konkurencyjnym i selektywnym rynku. Pomimo doskonałego przyjęcia przez krytyków, Jusant oraz Banishers: Ghosts Of New Eden niestety nie osiągnęły wyników komercyjnych, na które liczyliśmy, co spowodowało pogorszenie naszych wyników półrocznych w 2024 roku i skłoniło nas do rozważenia wszystkich możliwych opcji dotyczących naszego harmonogramu – poinformował Guilbert.