Netflix na prowadzeniu w bitwie o Warner Bros., ale stawka może jeszcze wzrosnąć

Jakub Piwoński
2025/12/11 08:40
To będzie kilkanaście dni pełnych napięcia i zwrotów akcji w Hollywood. Kto wygra to starcie?

Choć powoli oswoiliśmy się z myślą, że Netflix przejmuje Warner Bros. Discovery, okazuje się, że sprawa nie jest taka prosta. Paramount jest zdeterminowane. Jak na razie nowa oferta nie robi wrażenia na zarządzie WB. Według doniesień Bloomberga, Warner Bros. zamierza odrzucić wartą 108 mld dolarów ofertę Paramount/Skydance i pozostać przy świeżo podpisanej umowie z Netflixem. Hollywood czeka więc nerwowe kilkanaście dni, bo Paramount ma jeszcze czas, by podnieść stawkę – lub pozwać Warner Bros. za zignorowanie wrogiej oferty.

Netflix/Warner Bros./Paramount
Netflix wygrywa starcie z Paramount. Co dalej?

Paramount zaproponował 30 dolarów za akcję i zgodnie z prawem Warner Bros. ma 10 dni roboczych na odpowiedź. Bloomberg twierdzi jednak, że zarząd wcale nie rozważa zerwania porozumienia z Netfliksem. Zwłaszcza że taki ruch kosztowałby firmę 2,8 mld dolarów kary umownej. Analitycy są zgodni: decyzja jest czysto taktyczna, bo Warner Bros. wie, jak bardzo Ellisonowie chcą przejęcia i liczy na jeszcze wyższe oferty. Wszystko to może okazać się więc grą, która ma na celu wywindowanie ceny w górę.

Co ciekawe, również akcjonariusze Warner Bros. liczą na zbliżającą się wojnę cenową, która mogłaby podbić wartość sprzedaży. Zarówno Netflix, jak i Paramount sygnalizują gotowość do zwiększenia swoich propozycji. Według źródeł Charlesa Gasparino, David Zaslav miał nawet stwierdzić, że podbicie stawki przez Paramount o 5 dolarów za akcję może całkowicie przekreślić szanse Netflixa.

Matt Belloni z Puck uważa, że to Paramount/Skydance ma przewagę – Ellisonowie mogą podnosić ofertę niemal bez ograniczeń, a Netflix prędzej czy później się wycofa. W tle pozostają polityczne napięcia: przejęcie Warner Bros. przez Netfliksa mogłoby dać gigantowi streamingowemu kontrolę nad ok. 30% rynku, co budzi obawy administracji Trumpa. Kto wygra tę licytację? Na razie pewne jest jedno: Hollywood od dawna nie widziało tak spektakularnego starcia gigantów. Czekamy na więcej szczegółów.

Popkultura
sprzedaż
Netflix
Paramount
Warner Bros.
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


