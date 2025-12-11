Netflix na prowadzeniu w bitwie o Warner Bros., ale stawka może jeszcze wzrosnąć

Choć powoli oswoiliśmy się z myślą, że Netflix przejmuje Warner Bros. Discovery, okazuje się, że sprawa nie jest taka prosta. Paramount jest zdeterminowane. Jak na razie nowa oferta nie robi wrażenia na zarządzie WB. Według doniesień Bloomberga, Warner Bros. zamierza odrzucić wartą 108 mld dolarów ofertę Paramount/Skydance i pozostać przy świeżo podpisanej umowie z Netflixem. Hollywood czeka więc nerwowe kilkanaście dni, bo Paramount ma jeszcze czas, by podnieść stawkę – lub pozwać Warner Bros. za zignorowanie wrogiej oferty.

Netflix wygrywa starcie z Paramount. Co dalej?

Paramount zaproponował 30 dolarów za akcję i zgodnie z prawem Warner Bros. ma 10 dni roboczych na odpowiedź. Bloomberg twierdzi jednak, że zarząd wcale nie rozważa zerwania porozumienia z Netfliksem. Zwłaszcza że taki ruch kosztowałby firmę 2,8 mld dolarów kary umownej. Analitycy są zgodni: decyzja jest czysto taktyczna, bo Warner Bros. wie, jak bardzo Ellisonowie chcą przejęcia i liczy na jeszcze wyższe oferty. Wszystko to może okazać się więc grą, która ma na celu wywindowanie ceny w górę.