Don’t Nod pracuje nad 7 grami. Cztery z nich nie zostały jeszcze zapowiedziane

W tym tygodniu informowaliśmy, że Don’t Nod może rozwinąć uniwersum Banishers: Ghosts of New Eden. Tymczasem – jak się okazuje – zespół, który na swoim koncie ma m.in. takie tytuły jak Life is Strange czy Vampyr, pracuje obecnie aż nad siedmioma projektami. Co ciekawe, cztery z nich nie doczekały się jeszcze zapowiedzi.

Twórcy Banishers: Ghosts of New Eden mają w zanadrzu jeszcze cztery niezapowiedziane gry

O jakich projektach już wiemy? Pierwszym z nich jest zapowiedziane podczas The Game Awards 2023 Lost Records: Bloom & Rage, czyli narracyjna gra przygodowa skierowana do fanów Life is Strange. Don’t Nod wspólnie z deweloperami ze studia Tolima pracuje również nad muzyczną i ręcznie rysowaną przygodówką o nazwie Koira. Ostatni ujawniony projekt francuskiej firmy to natomiast niezatytułowana produkcja rozwijana przez włoskie Tiny Bull Studios.