The Game Awards 2025 było świetne aż do samego finału. Gracze rozczarowani zakończeniem gali i fatalnie oceniają całą imprezę

Nieważne jak zaczynasz, ważne jak kończysz.

Kolejna gala The Game Awards już za nami. Z tej okazji Geoff Keighley za pośrednictwem swojego konta na platformie X zorganizował ankietę, w której gracze mogli ocenić imprezę. Niestety tegoroczna edycja nie przypadła do gustu oglądającym i aż 38,9% z 404 693 głosujących oceniło galę na najniższą ocenę, co stanowi ogromny spadek w porównaniu z ubiegłym rokiem. Warto dodać, że tylko 15,1% głosujących wystawiło TGA 2025 ocenę „A”. The Game Awards 2025 – gracze ocenili galę przeważnie negatywnie Dla porównania, w poprzedniej edycji aż 44,4% uczestników ankiety oceniło galę na „A”, a jedynie 16,1% wskazało najniższą notę. Wtedy jednak jedną z głównych atrakcji był pierwszy zwiastun Wiedźmina 4 od CD Projekt Red, który narobił sporo szumu. Liczba głosów w aktualnej ankiecie jest też znacznie większa niż rok temu, co dodatkowo podkreśla skalę niezadowolenia.

Co ciekawe, chłodniejsze opinie nie przełożyły się na spadek popularności transmisji. Oficjalny kanał wydarzenia na YouTube w szczytowym momencie zgromadził ponad 1,3 miliona widzów jednocześnie. Wszystko wskazuje na to, że pod względem oglądalności gala ponownie pobije zeszłoroczne wyniki, a szczegółowe dane mają zostać opublikowane w najbliższym czasie. W komentarzach do ankiety gracze często chwalili oprawę i realizację techniczną, ale jednocześnie krytykowali tempo gali. Najwięcej zastrzeżeń dotyczyło drugiej połowy, którą wielu widzów uznało za przeciągniętą i pozbawioną wyrazistego finału. Zamiast oczekiwanej wielkiej zapowiedzi, gala zakończyła się pokazem rozgrywki z nowej sieciowej strzelanki Highguard. Co gorsze, zanim widzowie zobaczyli tytuł gry, zwiastun rozpoczął się od znajomych krajobrazów, które przypominały górzyste tereny znane z pierwszego trailera The Elder Scrolls 6 sprzed lat. Jeden z popularnych twórców internetowych, Synth Potato, którego wypowiedź zdobyła ponad 24 tysięcy polubień, skomentował decyzję o zakończeniu gali w następujący sposób: Co wy właściwie paliliście, gdy uznaliście, że darmowa strzelanka hero shooter nadaje się na wielki finał gali. Ostatnia godzina była fatalnie rozplanowana i brakowało w niej ekscytujących momentów. Zdecydowanie potrzebny był mocny finał. Za to pierwsze dwie godziny były naprawdę świetne. Wczytywanie ramki mediów.

Podobne zdanie przewija się w wielu opiniach. Bardzo popularny stał się mem z płonącym grzbietem konia, który ma symbolizować naprawdę mocną galę, ale z głową narysowaną przez mało zdolną plastycznie osobę, co wskazuje, że finał The Game Awards 2025 rozczarował wielu graczy. Na niektóre rozczarowania Geoff Keighley i jego ekipa nie mieli wpływu, jak chociażby z plotkami o pokazie długo oczekiwanego Half-Life 3. Wczytywanie ramki mediów. Warto przy tym przypomnieć, że The Game Awards od lat mierzy się z zarzutami o zbyt reklamowy charakter całej imprezy. Sam Keighley wielokrotnie podkreślał, że znalezienie właściwej równowagi między nagrodami, zapowiedziami gier i segmentami promocyjnymi jest jednym z największych wyzwań przy organizacji tak dużego wydarzenia.

