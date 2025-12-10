Zaloguj się lub Zarejestruj

„Wednesday” wypada z Top 10 Netflixa. Drugi sezon zapisał się w historii platformy

Mikołaj Berlik
2025/12/10 18:30
0
0

Serial zakończył 91-dniowe okno jako czwarta najchętniej oglądana anglojęzyczna produkcja w historii

Drugi sezon „Wednesday” zakończył swój oficjalny bieg w zestawieniu Netflixa i może mówić o ogromnym sukcesie. Produkcja przekroczyła 100 mln wyświetleń w ciągu pierwszych 91 dni od premiery, co zapewniło jej czwarte miejsce w rankingu najpopularniejszych anglojęzycznych seriali w historii platformy.

Wednesday

Wednesday – mocny wynik, ale daleko do fenomenu pierwszego sezonu

Po zamknięciu 91-dniowego okna liczenia oglądalności „Wednesday” sezon 2 zgromadził łącznie 928,5 mln godzin oglądania, co przekłada się na 119,3 mln wyświetleń. To wynik wystarczający, by trwale zapisać się w historii Netflixa, choć jednocześnie wyraźnie słabszy niż rezultat osiągnięty przez pierwszy sezon.

Dla porównania, sezon 1 zakończył swój okres pomiarowy z imponującym wynikiem 1,718 mld godzin i 252,1 mln wyświetleń. Oznacza to spadek oglądalności rok do roku o 52% pod względem wyświetleń oraz 45% w liczbie przepracowanych godzin. Netflix zwraca jednak uwagę, że pierwszy sezon korzystał z wyjątkowo sprzyjających warunków — premiery w spokojniejszym okresie oraz zwiększonego ruchu widzów w czasie Święta Dziękczynienia i Bożego Narodzenia.

GramTV przedstawia:

Na dzień 12 grudnia drugi sezon „Wednesday” plasuje się na czwartym miejscu wśród najchętniej oglądanych anglojęzycznych seriali w historii platformy. Wyżej znajdują się jedynie: „Wednesday” sezon 1, „Adolescence” oraz „Stranger Things” sezon 4. Bezpośrednio za nim uplasowały się m.in. „DAHMER”, „Bridgertonowie” (sezon 1) i „Gambit królowej”.

  1. Wednesday S1
  2. Adolescence
  3. Stranger Things 4
  4. Wednesday S2
  5. DAHMER
  6. Bridgerton S1
  7. The Queen’s Gambit
  8. Bridgerton S3
  9. The Night Agent S1
  10. Fool Me Once

Netflix potwierdził, że trzeci sezon serialu pozostaje w aktywnym rozwoju. Zdjęcia mają rozpocząć się w lutym 2026 roku, a powrót „Wednesday” planowany jest obecnie na połowę lub drugą połowę 2027 roku. Dodatkowo niedawno ogłoszono, że do obsady dołączy Eva Green jako ciotka Ophilia — postać zapowiedziana jednym z finałowych cliffhangerów drugiego sezonu.

Źródło:https://www.whats-on-netflix.com/news/wednesday-season-2-ends-its-top-10-run-as-netflixs-fourth-most-watched-series-ever/

Tagi:

Popkultura
Netflix
wyniki
Jenna Ortega
wyniki oglądalności
Wednesday
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112