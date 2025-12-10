„Wednesday” wypada z Top 10 Netflixa. Drugi sezon zapisał się w historii platformy

Serial zakończył 91-dniowe okno jako czwarta najchętniej oglądana anglojęzyczna produkcja w historii
Drugi sezon „Wednesday” zakończył swój oficjalny bieg w zestawieniu Netflixa i może mówić o ogromnym sukcesie. Produkcja przekroczyła 100 mln wyświetleń w ciągu pierwszych 91 dni od premiery, co zapewniło jej czwarte miejsce w rankingu najpopularniejszych anglojęzycznych seriali w historii platformy.
Wednesday – mocny wynik, ale daleko do fenomenu pierwszego sezonu
Po zamknięciu 91-dniowego okna liczenia oglądalności „Wednesday” sezon 2 zgromadził łącznie 928,5 mln godzin oglądania, co przekłada się na 119,3 mln wyświetleń. To wynik wystarczający, by trwale zapisać się w historii Netflixa, choć jednocześnie wyraźnie słabszy niż rezultat osiągnięty przez pierwszy sezon.
Dla porównania, sezon 1 zakończył swój okres pomiarowy z imponującym wynikiem 1,718 mld godzin i 252,1 mln wyświetleń. Oznacza to spadek oglądalności rok do roku o 52% pod względem wyświetleń oraz 45% w liczbie przepracowanych godzin. Netflix zwraca jednak uwagę, że pierwszy sezon korzystał z wyjątkowo sprzyjających warunków — premiery w spokojniejszym okresie oraz zwiększonego ruchu widzów w czasie Święta Dziękczynienia i Bożego Narodzenia.
Na dzień 12 grudnia drugi sezon „Wednesday” plasuje się na czwartym miejscu wśród najchętniej oglądanych anglojęzycznych seriali w historii platformy. Wyżej znajdują się jedynie: „Wednesday” sezon 1, „Adolescence” oraz „Stranger Things” sezon 4. Bezpośrednio za nim uplasowały się m.in. „DAHMER”, „Bridgertonowie” (sezon 1) i „Gambit królowej”.
Netflix potwierdził, że trzeci sezon serialu pozostaje w aktywnym rozwoju. Zdjęcia mają rozpocząć się w lutym 2026 roku, a powrót „Wednesday” planowany jest obecnie na połowę lub drugą połowę 2027 roku. Dodatkowo niedawno ogłoszono, że do obsady dołączy Eva Green jako ciotka Ophilia — postać zapowiedziana jednym z finałowych cliffhangerów drugiego sezonu.
