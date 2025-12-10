„Wednesday” wypada z Top 10 Netflixa. Drugi sezon zapisał się w historii platformy

Drugi sezon „Wednesday” zakończył swój oficjalny bieg w zestawieniu Netflixa i może mówić o ogromnym sukcesie. Produkcja przekroczyła 100 mln wyświetleń w ciągu pierwszych 91 dni od premiery, co zapewniło jej czwarte miejsce w rankingu najpopularniejszych anglojęzycznych seriali w historii platformy.

Wednesday – mocny wynik, ale daleko do fenomenu pierwszego sezonu

Po zamknięciu 91-dniowego okna liczenia oglądalności „Wednesday” sezon 2 zgromadził łącznie 928,5 mln godzin oglądania, co przekłada się na 119,3 mln wyświetleń. To wynik wystarczający, by trwale zapisać się w historii Netflixa, choć jednocześnie wyraźnie słabszy niż rezultat osiągnięty przez pierwszy sezon.