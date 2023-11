Jusant od twórców Life is Strange sukcesem. Twórcy chwalą się wysokimi ocenami

Obecnie Jusant może pochwalić się średnią ocen na poziomie 84 punktów (na podstawie 59 opinii) w serwisie OpenCritic . Warto podkreślić, że aż 89% recenzentów poleca najnowszą produkcję studia Don’t Nod. W opublikowanym przez deweloperów zwiastunie widzimy, że wspomniany tytuł otrzymał wiele wysokich not i jest określany m.in. jako „jedna z najbardziej unikalnych i uroczych gier roku”.

Ostatniego dnia października na rynku zadebiutowało Jusant, czyli przygodowo-zręcznościowa gra o wspinaczce od twórców Life is Strange oraz Vampyr . Wspomniana produkcja – jak się okazuje – podbiła zarówno serca branżowych recenzentów, jak i samych graczy. Deweloperzy ze studia Don’t Nod postanowili natomiast uczcić sukces wspomnianego tytułu i przygotowali specjalny zwiastun.

Jusant może pochwalić się także „przytłaczająco pozytywnymi” opiniami na Steam. Najnowsza produkcja studia Don’t Nod otrzymała co prawda na platformie Valve jedynie 631 opinii, ale 96% z nich to oceny pozytywne. Warto jednak pamiętać, że dzieło twórców Life is Strange oraz Vampyr dostępne jest również w usługach PC Game Pass i Xbox Game Pass.