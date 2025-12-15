Polski Witchfire notuje świetny wynik sprzedaży we wczesnym dostępie

A aktualizacja The Reckoning jest już w rękach graczy.

Niedawno informowaliśmy o aktualizacji Witchfire, która trafiła już do graczy. To jednak nie wszystkie wieści związane z polską produkcją. The Astronauts ogłosił bowiem sukces swojego tytułu ujawniając, że gra sprzedała się już w ponad 500 000 egzemplarzy od momentu jej premiery we wczesnym dostępie. Witchfire przekracza pół miliona sprzedanych kopii. Duży sukces polskiej gry Ogłoszenie to zbiegło się w czasie z wprowadzeniem dużej aktualizacji nazwanej The Reckoning. Ten obszerny pakiet, udostępniony 12 grudnia 2025 roku, wprowadza do mrocznego świata gry znaczące zmiany w systemie walki oraz szereg usprawnień.

Najważniejszą nowością w The Reckoning jest rozszerzenie systemu walki o mechaniki zwarcia, które wykraczają poza tradycyjne użycie broni palnej. Gracze otrzymali dostęp do czterech nowych rodzajów broni białej, wśród których znalazły się katar, morgenstern oraz tarcza. Zestaw dostępnego uzbrojenia został uzupełniony o trzy nowe bronie palne, w tym długo oczekiwaną strzelbę trzylufową, znaną jako Tribunal. Aktualizacja The Reckoning wprowadziła także ważne zmiany w zakresie komfortu rozgrywki i dostępności. Przeprojektowano proces ekstrakcji z ekspedycji oraz dodano dwa nowe modyfikatory rozgrywki. Aby ułatwić testowanie konfiguracji uzbrojenia, udostępniono strzelnicę wyposażoną w interaktywny bestiariusz. Dzięki temu gracze mogą eksperymentować z różnymi zestawami ekwipunku na pokonanych wcześniej wrogach przed wyruszeniem na kolejne wyprawy.

Ponadto, gra jest teraz w pełni zweryfikowana i obsługiwana na konsoli Steam Deck. Wprowadzono również opcje ułatwiające dostęp, takie jak możliwość zmiany rozmiaru czcionki oraz filtr dla osób cierpiących na arachnofobię. Sama gra jest dziełem twórców odpowiedzialnych za takie tytuły jak Painkiller, Bulletstorm i The Vanishing of Ethan Carter. Witchfire jest obecnie dostępne do zakupu na platformach Steam oraz Epic Games Store, oferując 20-procentową zniżkę.

