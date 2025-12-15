Co Netflix zrobi z wydawcą bez wartości? Analizujemy przyszłość Warner Bros. Games

Trudny koniec roku muszą mieć wszyscy pracownicy Warner Bros. Games – całe ostatnie 12 miesięcy były ciężkie, wliczając w to zwolnienia i zamknięcie Monolith Productions, a ich zakończenie to przejęcie całego Warner Bros. Discovery przez Netflixa. Zmiana właściciela to zawsze zagrożenie, ale też możliwości. W tym jednak wypadku trudno o jakikolwiek optymizm. Growa dywizja słynnej wytwórni filmowej, mimo wielu świetnych gier na koncie, znalazła się w niezwykle kłopotliwym położeniu – w żaden sposób nie pasuje do biznesu Netflixa. Zwolnienia, zmiana strategii, a może nawet zamknięcia całych studiów staną się faktem? Spójrzmy na to bardziej analitycznie.

Jesteśmy niesamowicie podekscytowani, ponieważ niektóre z ich projektów, Hogwarts jest tego dobrym przykładem, odniosły spory sukces i uważamy, że możemy to uwzględnić w naszej ofercie. Mają świetne studia i świetnych ludzi, którzy tam pracują. Uważamy, że zdecydowanie jest tam potencjał. Ale żeby było jasne, nie uwzględniliśmy tego w naszym modelu transakcyjnym.

Bez zbędnego przedłużania trzeba napisać wprost – Warner Bros. Games jest Netflixowi kompletnie niepotrzebny i w całym przejęciu nieistotny. Mimo że streamingowy gigant już kilka lat temu wszedł do świata gier i ma własną ofertę tytułów udostępnianych subskrybentom, nowy nabytek kompletnie nie pasuje do jego filozofii. Można to dosłownie wyczytać z wypowiedzi jakiej udzielił Gregory Peterson, co-CEO Netflixa .

Netflix przejął Warner Bros. Discovery dla studiów filmowych, własności intelektualnych, oferty HBO czy bazy filmów. Nie dla gier, które nie miały tutaj żadnej wagi. One trafią do nowego właściciela jako dodatek, a w najgorszym przypadku problem do rozwiązania. Tutaj warto wspomnieć, że sam Netflix Games przeszedł w tym roku znaczącą restrukturyzację. Dział growy przejął nowy prezes, Alain Tascan, z doświadczeniem w Epic Games czy Ubisoft. Rozwiązane zostały też liczne umowy wydawnicze z zewnętrznymi firmami (podpisano też nowe, między innymi z Bloober Team), zamknięto Boss Fight Entertainment (mimo sukcesu Squid Games: Unleashed) czy sprzedano zespół Spry Fox. Do likwidacji poszło też wewnętrzne studio Blue Team, które pracowało nad grą AAA. Nowy prezes Netflix Games chce stawiać na gry sieciowe, dla dzieci, narracyjne, skierowane do masowego odbiorcy, a także produkcje z mocnym komponentem społecznościowym jak Roblox czy Fortnite.

Gdzie w tym wszystkim ma się odnaleźć Warner Bros. Games? Wydawca znany jest z dużych produkcji jak Suicide Squad, seria LEGO, Hogwarts Legacy czy Mortal Kombat. Na koncie ma również liczne gry mobilne na licencji Batmana, Harrego Pottera czy Gry o Tron. Wiele z nich radzi sobie całkiem nieźle, chociaż wyraźnie lepsze wyniki osiągają produkcje tworzone przez zewnętrzne studia jak Zynga, Scopely czy NetEase. To są jednak tylko udzielone licencje. Te rzeczy mogą mieć dla Netflixa pewną wartość, gdyż pozwolą poszerzyć własne portfolio tytułów o produkcje skrojone pod ich usługę i dodatkowo posiadające znaną licencję. Co jednak z grami AAA, z których słyną takie studia jak NetherRealm, Rocksteady, Avalanche czy TT Games? Netflix nie ma w tym obszarze żadnych kompetencji i ani jednego wydanego tytułu. Oczywiście Warner Bros. Games może być oknem na ten świat, ale pytanie czy nowy właściciel w ogóle jest tym zainteresowany.

Odpowiedź, w tym momencie, jest dosyć prosta – nie jest. Ale może to się zmienić. Studia Warner Bros. Games mają duże kompetencje w przenoszeniu znanych IP do świata gier wideo. Sama seria LEGO to ogromne pole do popisu, pozwalające mieszać ją z takimi IP jak Stranger Things czy Squid Games. Z drugiej strony szacuje się, że Netflix dotychczas dawał zielone światło tylko grom w budżecie do 5 mln dolarów. To tworzy nam scenariusz, w którym Warner Bros. Games zostanie przy życiu, ale dojdzie do cięć wydatków i przeskalowania studiów w stronę większej liczby gier, ale znacznie mniejszych, opartych na filmowych i serialowych IP oraz dystrybuowanych przez Netflixa. Każdy z tych scenariuszy jest możliwy. Przez jakiś czas raczej nie dojdzie do żadnych zmian, ale kiedy regulatorzy zatwierdzą transakcję, na pewno Netflix będzie chciał znacząco zmienić Warner Bros. Games. Połączenie z Netflix Games na pewno będzie tylko pierwszym, małym krokiem.