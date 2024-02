Pierwsze recenzje Banishers: Ghosts of New Eden już w sieci. Tytuł zbiera wysokie noty

W związku z premierą Banishers: Ghosts of New Eden pojawiły się już pierwsze recenzje tytułu.

Banishers: Ghosts of New Eden zadebiutowało już na rynku. W związku z tym wydarzeniem pojawiły się pierwsze recenzje produkcji twórców Life is Strange. Średnia ocen w serwisie Metacritic wynosi aktualnie 78 na 100 punktów (na podstawie 45 opinii), natomiast w serwisie Opencritic – 82 punkty na 100 możliwych do zdobycia (na podstawie 58 opinii).

Redakcje z całego świata udostępniły już pierwsze recenzje Banishers: Ghosts of New Eden. Duża część krytyków zwraca uwagę szczególnie na wciągającą i pełną emocji historię, ale także na zapadający w pamięć mroczny świat fantasy. Ponadto według recenzentów na pochwałę zasługuje system walki, eksploracja oraz sposób, w jaki przedstawione zostały postacie. Pojawiają się także głosy, że produkcja przewyższa wszystkie wcześniej stworzone przez Don’t Nod tytuły i pokazuje talent twórców do opowiadania historii.

Banishers: Ghosts of New Eden nie jest oczywiście pozbawione wad. Krytycy narzekają między innymi na powolne tempo rozgrywki czy brak chemii pomiędzy bohaterami. Dodatkowo pojawiają się głosy o niedociągnięciach technicznych, takich jak długi czas ładowania czy przeciętnej oprawie graficznej.

Recenzje gry Banishers: Ghosts of New Eden

