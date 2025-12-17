Zaloguj się lub Zarejestruj

Hollow Knight: Silksong zalicza ważny kamień milowy zaledwie trzy miesiące po premierze

Jakub Piwoński
2025/12/17 15:20
1
0

Wyniki sprzedaży robią wrażenie.

Hollow Knight: Silksong zalicza ważny kamień milowy zaledwie trzy miesiące po premierze. Team Cherry poinformowało, że gra sprzedała się już w ponad 7 milionach egzemplarzy, co jest wynikiem imponującym nawet jak na wysokie oczekiwania towarzyszące tej produkcji. Kontynuacja kultowego Hollow Knighta z 2017 roku potwierdziła tym samym swój status jednego z największych sukcesów w historii gier niezależnych.

Hollow Knight: Silksong
Hollow Knight: Silksong

Hollow Knight: Silksong z imponującymi wynikami sprzedaży

Po pierwszym zwiastunie zaprezentowanym w 2019 roku Silksong błyskawicznie stał się jedną z najbardziej wyczekiwanych gier na rynku. Nowa metroidvania od Team Cherry zachowała fundamenty znane z oryginału, jednocześnie wprowadzając istotne zmiany. Tym razem gracze wcielają się w Hornet, a rozgrywkę wzbogacono o nowe umiejętności ruchu oraz system Crest, który znacząco wpływa na walkę i rozwój postaci. Jak pokazują wyniki sprzedaży, długie oczekiwanie wyraźnie się opłaciło.

GramTV przedstawia:

Co istotne, próg 7 milionów sprzedanych egzemplarzy nie uwzględnia graczy korzystających z Xbox Game Pass. Silksong był dostępny w usłudze od dnia premiery, co oznacza, że faktyczny zasięg gry jest jeszcze większy. Choć wynik ten wciąż ustępuje oryginalnemu Hollow Knightowi, który przekroczył 15 milionów sprzedanych kopii, wszystko wskazuje na to, że kontynuacja ma szansę zbliżyć się do tego rezultatu w kolejnych latach.

Team Cherry zapowiedziało już dalsze wsparcie dla gry, w tym darmowy dodatek Sea of Sorrow planowany na 2026 rok. Nowe obszary, bossowie i zawartość mogą dodatkowo napędzić sprzedaż, a obecny kamień milowy pokazuje, że Silksong ma przed sobą bardzo długie życie.

Źródło:https://gamerant.com/hollow-knight-silksong-sales-december-2025/

Tagi:

News
sprzedaż gier
Team Cherry
Hollow Knight: Silksong
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 16:49

A AC Shadows po 3 miesiącach miał 5 mln... "graczy" (nie egzemplarzy).




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112