Hollow Knight: Silksong zalicza ważny kamień milowy zaledwie trzy miesiące po premierze. Team Cherry poinformowało, że gra sprzedała się już w ponad 7 milionach egzemplarzy, co jest wynikiem imponującym nawet jak na wysokie oczekiwania towarzyszące tej produkcji. Kontynuacja kultowego Hollow Knighta z 2017 roku potwierdziła tym samym swój status jednego z największych sukcesów w historii gier niezależnych.

Hollow Knight: Silksong z imponującymi wynikami sprzedaży

Po pierwszym zwiastunie zaprezentowanym w 2019 roku Silksong błyskawicznie stał się jedną z najbardziej wyczekiwanych gier na rynku. Nowa metroidvania od Team Cherry zachowała fundamenty znane z oryginału, jednocześnie wprowadzając istotne zmiany. Tym razem gracze wcielają się w Hornet, a rozgrywkę wzbogacono o nowe umiejętności ruchu oraz system Crest, który znacząco wpływa na walkę i rozwój postaci. Jak pokazują wyniki sprzedaży, długie oczekiwanie wyraźnie się opłaciło.