Zaloguj się lub Zarejestruj

Absolutna petarda na nowy rok! Dwie gry za darmo w Epic Games Store

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/01/01 17:05
1
1

Nowy rok, a z nim nowe darmowe gry w Epic Games Store!

Witajcie w 2026 roku! Świętowania nie ma końca, bowiem Epic Games Store przygotował dla nas aż dwie gry do odebrania na ich platformie, z czego jedna jest absolutnym hitem! Tym razem w sklepie Epica możecie już odebrać tytuł Total War: Three Kingdoms oraz Wildgate. Pamiętajmy, aby przypisać gry do swojego konta najpóźniej jutro do godziny 17:00.

Absolutna petarda na nowy rok! Dwie gry za darmo w Epic Games Store

Pierwsza darmowa gra w Epic Games Store w nowym roku!

Total War: Three Kingdoms przenosi gracza do czasów bohaterów i legend i odtwarza epicki konflikt w starożytnych Chinach, łącząc wciągające budowanie imperium, zarządzanie państwem i podboje z oszałamiającymi bitwami w czasie rzeczywistym. W Total War: THREE KINGDOMS kampania rozgrywana turowo i bitwy w czasie rzeczywistym są ze sobą powiązane bardziej niż kiedykolwiek. Działania w bitwie mają teraz o wiele poważniejsze konsekwencje, wpływają na relacje między tobą i twoimi bohaterami, a także na przyjaźnie i rywalizacje, które tworzą się między poszczególnymi postaciami. W świecie, w którym potężni sojusznicy są jednym z kluczy do sukcesu, staje się to zupełnie nowym elementem pomagającym w osiągnięciu zwycięstwa.

Wildgate to strzelanka wieloosobowa PvPvE z 3 różnymi trybami. W trybie Artifact Brawl bądź pierwszym, który zdobędzie Artefakt i przebije się przez Wildgate lub zniszcz statki każdej rywalizującej załogi, aby zostać zwycięzcą. W trybie Fleet Battle dwie potężne drużyny, liczące do 12 graczy każda, walczą ze sobą w nieustającej, pełnej akcji walce. Dla bardziej relaksującej wyprawy łupieżczej, zbierz skarby i ucieknij z łupami, zanim zostaniesz wysadzony w powietrze w trybie Treasure Hunt. We wszystkich trybach Twój statek jest Twoim domem i linią życia dla Ciebie i Twojej załogi poszukiwacza skarbów. Dbaj o to, aby był zaopatrzony w lód, paliwo i amunicję, aby być gotowym na wszystko, co przyniesie Reach.

GramTV przedstawia:

Wcześniej gracze otrzymali między innymi Blood West, Paradise Killer, Sorry We’re Closed, Eternights, Jotunnslayer: Hordes of Hel, Bloodstained: Ritual of the Night, The Callisto Protocol, Disco Elysium, We Were Here Together, Cassette Beasts, SKALD: Against The Black Priory, Viewfinder oraz Trine Classic Collection. W ramach promocji, mogliśmy też w sylwestra odebrać świetną grę osadzoną w średniowieczu, a mianowicie Chivalry 2.

To już koniec corocznego rozdawnictwa Epic Games Store. Bawcie się dobrze z odebranymi produkcjami!

Źródło:https://store.epicgames.com/pl/free-games

Tagi:

Epic Games
darmowe gry
za darmo
Total War
Epic
rozdawnictwo
Total War: Three Kingdoms
Epic Games Store
gry za darmo
Wildgate
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
1
Lukasz_Nie_Kukasz_Tm
Gramowicz
Dzisiaj 17:37

Przytulone do konta.

Za tydzień powtóreczka




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112