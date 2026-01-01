Absolutna petarda na nowy rok! Dwie gry za darmo w Epic Games Store

Witajcie w 2026 roku! Świętowania nie ma końca, bowiem Epic Games Store przygotował dla nas aż dwie gry do odebrania na ich platformie, z czego jedna jest absolutnym hitem! Tym razem w sklepie Epica możecie już odebrać tytuł Total War: Three Kingdoms oraz Wildgate. Pamiętajmy, aby przypisać gry do swojego konta najpóźniej jutro do godziny 17:00.

Pierwsza darmowa gra w Epic Games Store w nowym roku!

Total War: Three Kingdoms przenosi gracza do czasów bohaterów i legend i odtwarza epicki konflikt w starożytnych Chinach, łącząc wciągające budowanie imperium, zarządzanie państwem i podboje z oszałamiającymi bitwami w czasie rzeczywistym. W Total War: THREE KINGDOMS kampania rozgrywana turowo i bitwy w czasie rzeczywistym są ze sobą powiązane bardziej niż kiedykolwiek. Działania w bitwie mają teraz o wiele poważniejsze konsekwencje, wpływają na relacje między tobą i twoimi bohaterami, a także na przyjaźnie i rywalizacje, które tworzą się między poszczególnymi postaciami. W świecie, w którym potężni sojusznicy są jednym z kluczy do sukcesu, staje się to zupełnie nowym elementem pomagającym w osiągnięciu zwycięstwa.