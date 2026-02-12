Zaloguj się lub Zarejestruj

Highguard w tarapatach. Masowe zwolnienia w Wildlight Entertainment tuż po premierze

Mikołaj Berlik
2026/02/12 08:35
Trudna sytuacja w studiu stojącym za darmową strzelanką.

Zaledwie dwa tygodnie po rynkowym debiucie darmowej strzelanki Highguard, studio Wildlight Entertainment zostało dotknięte falą zwolnień. Według relacji pracowników, pracę straciła „większość zespołu” odpowiedzialnego za tytuł.

Highguard
Highguard

Highguard – przykra sytuacja twórców po premierze

Informacje o redukcjach etatów zaczęły pojawiać się w serwisie LinkedIn, gdzie Alex Graner (starszy projektant poziomów) oraz inni deweloperzy poinformowali o zakończeniu współpracy ze studiem. Sytuacja jest o tyle zaskakująca, że gra zadebiutowała 26 stycznia 2026 roku, a zaledwie kilka dni temu otrzymała dużą aktualizację „Episode 2” z nową postacią i trybem rankingowym.

W oficjalnym oświadczeniu studio potwierdziło te doniesienia:

Podjęliśmy niesamowicie trudną decyzję o rozstaniu się z częścią członków naszego zespołu, zachowując jednocześnie trzon deweloperów, którzy będą kontynuować rozwój i wsparcie gry.

Highguard, stworzony przez weteranów pracujących wcześniej przy Apex Legends i Titanfall 2, miał być nowym otwarciem w gatunku hero shooterów. Mimo obiecujących wyników na samym starcie (blisko 100 tys. graczy jednocześnie na Steam), produkcja borykała się z problemami – gracze krytykowali tempo rozgrywki i zbyt duże mapy dla pierwotnego formatu 3v3. Studio zareagowało szybko, wprowadzając stały tryb 5v5, co poprawiło oceny na Steam z „przeważnie negatywnych” na „mieszane”. Mimo to ciągu dwóch tygodni liczba aktywnych użytkowników na PC spadła do poziomu poniżej 5 tysięcy osób w szczytowym momencie dnia.

Choć studio deklaruje dalsze wsparcie, masowe zwolnienia stawiają pod znakiem zapytania ambitną „mapę drogową”, która zakładała comiesięczne dostawy nowej zawartości przez cały 2026 rok. Highguard dostępne jest na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Źródło:https://kotaku.com/highguard-studio-developer-layoffs-wildlight-entertainment-2000667841

Mikołaj Berlik
