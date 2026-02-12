Highguard w tarapatach. Masowe zwolnienia w Wildlight Entertainment tuż po premierze

Trudna sytuacja w studiu stojącym za darmową strzelanką.
Zaledwie dwa tygodnie po rynkowym debiucie darmowej strzelanki Highguard, studio Wildlight Entertainment zostało dotknięte falą zwolnień. Według relacji pracowników, pracę straciła „większość zespołu” odpowiedzialnego za tytuł.
Choć studio deklaruje dalsze wsparcie, masowe zwolnienia stawiają pod znakiem zapytania ambitną „mapę drogową”, która zakładała comiesięczne dostawy nowej zawartości przez cały 2026 rok.Highguard dostępne jest na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!