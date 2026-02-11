Creative Assembly ulepsza swoją strategię. Do Total War: Warhammer 3 trafiło wiele nowości

Studio Creative Assembly udostępniło nową łatkę do swojej flagowej strategii. Aktualizacja 7.1 skupia się przede wszystkim na eliminacji uciążliwych błędów oraz balansie frakcji, zgodnie z nową polityką deweloperów zakładającą priorytetyzację stabilności gry nad szybkim wprowadzaniem nowej zawartości.

Total War: Warhammer 3 – opis aktualizacji

Największym beneficjentem zmian jest frakcja Nurgle’a. Zdolności armii „Papy Nurgle’a” wreszcie działają tak, jak powinny – rozprzestrzeniają się teraz poprawnie na pobliskich sojuszników oraz wrogów. Poza tym wyeliminowano krytyczny błąd w trybie multiplayer, który powodował wyrzucanie gry do pulpitu podczas startu kampanii Krasnoludami, naprawiono irytujący problem z obracaniem się jednostek dystansowych podczas prowadzenia ostrzału, przywrócono możliwość rekrutacji Kuroliszków w łańcuchu budynków Stosu Szamana oraz poprawiono wyświetlanie panelu rekrutacji zapisanych Lordów, a także naprawiono cechę „Ożywczy Skwar”, która od teraz poprawnie nakłada bonusy na całą armię, a nie tylko na dowódcę. Nie są to oczywiście wszystkie zmiany – te znajdziecie w oficjalnym komunikacie deweloperów.