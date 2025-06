Polski Oblivion, polski NFS, polskie Cthulhu i inne krajowe sukcesy - polskie gry w maju

Na taki miesiąc czekaliśmy od początku roku. Z hitami - mniejszymi i większymi, artystycznymi i komercyjnymi. Do tego doczekaliśmy się kolejnego sukcesu w rozmiarze XL. Może polski gamedev dał światu lepsze rzeczy niż Tainted Grail: The Fall of Avalon, ale jednak nie sposób nie być pełnym podziwu widząc liczby wykręcane przez tę grę. Awaken Realms wkroczyło tym samym do pierwszej ligi. Nie jest to jednak dzieło przypadku. Studio może nie przykładało dużej uwagi do swojej promocji, ale regularnie dostarczało na rynek nowe i coraz lepsze gry. Aż w końcu trafił im się zasłużony hit.

Oprócz tego nie możemy zapomnieć o JDM. Nowe wyścigi od Gaming Factory to też pierwszy udany tytuł od tego wydawcy, który do tej pory mocniej koncentrował się na drobnicy. Jeśli uda się utrzymać dobrą sprzedaż w długim terminie i dobrze wspierać rozwój gry, Gaming Factory będzie miał możliwości, aby z JDM zrobić solidną markę wyścigową - może jeszcze nie jak Need For Speed, ale kto wie co przyniesie przyszłość.

Na tym nie koniec gier, na które warto zwrócić uwagę. Będą ciekawe rzeczy dla miłośników produkcji logicznych, city builderów czy survivali. Jest też nowy hicior z gatunku symulatorów i to, wyjątkowo, nie od PlayWay. Przejrzenie podsumowania na pewno będzie opłacalne.

Dane sprzedażowe pochodzą z serwisu Gamalytic i dotyczą tylko Steama. Stan na 1.06.2025.

Najważniejsze polskie premiery gier w maju 2025 roku

Tainted Grail: The Fall of Avalon

Questline / Awaken Realms

Już wczesny dostęp pokazał pewien potencjał w tym “polskim Oblivionie”, ale niedawno widać było, że coś w temacie Tainted Grail mocno ruszyło. W efekcie premiera okazała się wielkim wydarzeniem. Mimo wyraźnych ograniczeń budżetowych gra została bardzo ciepło przyjęta, a do tego sprzedaje się fantastycznie. W szczycie było to czwarte miejsce na liście steamowych bestsellerów. Popularność nie spada, co sugeruje kolejny longseller. Tym samym Awaken Realms pewnym krokiem wkracza do czołówki polskich producentów gier. W pełni zasłużenie, bo to efekt kilku lat ciężkiej pracy.

Przed Tainted Grail: The Fall of Avalon długa i, na to wygląda, bardzo udana kariera. Jakie są szanse, że to będzie najlepsza polska premiera? Sprzedaż musiałaby utrzymywać się na wysokim poziomie przez bardzo długi czas, aby przebić to co może osiągnąć Dying Light: The Beast, The Alters, Cronos czy Mouse: P.I. For Hire. Na pewno jednak będzie się czym chwalić. Konkurencja wszystkim wyjdzie na dobre.

Oceny na Steam: 87%

Sprzedaż na Steamie (tylko od premiery wersji 1.0): 6,5 mln $ przychodu, 148 tys. kopii

Sprzedaż na Steamie (razem w wczesnym dostępem): 11,2 mln $ przychodu, 330 tys. kopii

Peak graczy na Steamie: 25 656

Platformy: PC, PS5, Xbox Series X|S

JDM: Japanese Drift Master

Gaming Factory

Nie ukrywam, że troszkę bałem się tej premiery. Wyścigi to mainstreamowy gatunek, z kilkoma dużymi grami i wysoko postawioną poprzeczką. O dziwo jednak dopiero budujące swoją pozycję Gaming Factory dało radę - oczywiście na tyle, aby fani ścigania wyposzczeni brakiem nowego NFS byli zadowoleni. Nie jest to nowy hit gatunku, ale przy tym budżecie nie można było się spodziewać szaleństwa. Najważniejsze, że gra jest blisko zwrócenia budżetu (około 10 mln zł) i niedługo powinna zarabiać. Później konsole, dodatki i, miejmy nadzieję, potencjał na silną markę na rynki ulicznych ścigałek.

Oceny na Steam: 73%

Sprzedaż na Steamie: 1,9 mln $ przychodu, 73 tys. kopii

Peak graczy na Steamie: 1 179

Platformy: PC

Car Dealer Simulator

Garage Monkeys