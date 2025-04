Dramat w Czarnobylu, renowacje Lewego i porno furasy - polskie gry w marcu

Miały być hity, ale hitów nie ma. Jest za to największa wtopa od dawna - na skalę, którą aż ciężko wytłumaczyć.

Długo nie planowałem w ogóle wspominać o tej grze. Niestety wszechobecna bryndza i brak hitów spowodował, że taka produkcja jawi się jako coś wartego wspomnienia. Sapphire Safari to, w skrócie, gra o furasach w bardzo erotycznych sytuacjach. Twórcy oferują otwarty świat i rozgrywkę opartą na robieniu zdjęć futrzakom w dwuznacznych sytuacjach. Ktoś jednak w to gra, a więc najwidoczniej jest zapotrzebowanie na takie… atrakcje.

W trudnym położeniu znalazło się The Farm 51, które w tym roku kończy 20 lat. Dalsze funkcjonowanie miał finansować wczesny dostęp Chernobylite 2, ale sprzedaż jest fatalna. Już teraz konieczne było zwolnienie kilkunastu osób. Studio zaciągnęło pożyczki, aby mieć z czego żyć. Niestety na bardzo wysoki procent. Sytuacja jest więc bardzo napięta i stawia pod znakiem zapytania dalsze losy - nie tylko gry, ale też zasłużonego dla polskiej branży dewelopera.

Mimo dużej popularności pierwszej części Chernobylite, wczesny dostęp sequela nie wzbudził większego zainteresowania. Co więcej, chwilę przed premierą gra przeszła kampanię na Kickstarterze, gdzie projekt wsparło ponad 2400 osób. Mimo wszystko po wydaniu w szczycie grało tylko 269 graczy. Gdzie więc podziała się cała społeczność oraz wspierający? Oni przecież dostali klucze. Mimo wielu podejść nie znalazłem żadnego sensownego wytłumaczenia, dlaczego ta gra zaliczyła aż tak fatalny debiut.

Oprócz tego dostaliśmy kilka mniejszych gier, w tym po jednej dla miłośników futrzanej erotyki (!!) oraz Roberta Lewandowskiego. Jest więc co podsumowywać. Nadal jednak czekamy na wielki hicior. W kwietniu powinno być znacznie lepiej.

Trudno uwierzyć jakim cudem ta gra poradziła sobie aż tak źle. Jak opiszę to w dalszej części tekstu, nic nie wskazywało na aż tak słaby wynik. Gdyby sprzedaż była nawet dziesięć razy większa, studio The Farm 51 nadal nie miałoby powodów do wielkiego zadowolenia. To pokazuje skalę problemu.

Oceny na Steam: 96%

Sprzedaż na Steamie: 164 tys. $ przychodu, 15,9 tys. kopii

Peak graczy na Steamie: 532

Platformy: PC

Sports: Renovations

Goat Gamez

Żaden miesiąc nie może się obyć bez porządnego symulatora. W marcu było to Sports: Renovations od Goat Gamez. Jednym z inwestorów tego dewelopera jest sam Robert Lewandowski. Nie dziwi więc sportowy charakter gry. Jak na swój gatunek jest to bardzo kompetentny tytuł - ma kilka drobnych, własnych pomysłów, ale przede wszystkim rzemieślniczo realizuje najważniejsze mechaniki, dzięki czemu rozgrywka dobrze relaksuje. Niestety zabrakło szerszej promocji, przez co sprzedaż nie wygląda najlepiej.

Oceny na Steam: 80%

Sprzedaż na Steamie: 20 tys. $ przychodu, 1,2 tys. kopii

Peak graczy na Steamie: 110

Platformy: PC

Nasza recenzja

Alchemist Shop Simulator

Kool2Play

Alchemia to w grach nic nowego, ale poświęcanie jej całej uwagi to jednak rzadki widok. Tego właśnie spróbowali twórcy Uraguna. Alchemist Shop Simulator pozwala nam pokierować własnym sklepem z przeróżnymi miksturami własnej roboty. Przyjemna oprawa, solidne wykonanie, ale niestety to tyle. Kool2Play może zapomnieć o odbiciu się.

Oceny na Steam: 85%

Sprzedaż na Steamie: 20 tys. $ przychodu, 2,7 tys. kopii

Peak graczy na Steamie: 131

Platformy: PC

Robin Hood: Sherwood Defenders

MeanAstronauts / Ritual Interactive

Pamiętacie zeszłoroczny Robin Hood: Sherwood Builders? Gra wylądowała nawet w konsolowym Game Passie. Wprawdzie nieco rozczarowała, ale wydawało się, że zespół MeanAstronauts ma jakiś potencjał. W pewnym momencie wiele wskazywało na to, że studio się rozpadnie, ale niespodziewanie zdecydowało się na wydanie “sequela”. W zasadzie jest to ta sama gra, ale zamieniona w tower defense. Mimo że w zeszłoroczną odsłonę zagrało sporo osób, tą nikt się specjalnie nie zainteresował.

Oceny na Steam: 50%

Sprzedaż na Steamie: 3,4 tys. $ przychodu, 470 kopii

Peak graczy na Steamie: 19

Platformy: PC

Songs of Rats

Tesseract Games / Salient Games

W marcu pojawiło się wiele małych gier, ale zainteresowanie nimi jest tak niezwykle małe, że tylko je wymieniam poniżej. Drobny wyjątek robię dla Songs of Rats - RPG wymieszany z roguelike z mocnym motywem dawno zaginionej cywilizacji. Gra ma też bardzo specyficzną oprawę wizualną mocno wyróżniającą ją na tle konkurencji. Niezwykle klimatyczny tytuł, w sam raz dla tych, którzy czasami lubią zanurzyć się w coś mocno oryginalnego.

Oceny na Steam: 81%

Sprzedaż na Steamie: 5,9 tys. $ przychodu, 700 kopii

Peak graczy na Steamie: 21

Platformy: PC

Pozostałe, drobne premiery marca: