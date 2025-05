Recenzja Pup Champs – piłka nożna dla największych taktyków

Afterburn to bez wątpienia jedno z najlepszych studiów niezależnych w naszym kraju. Prawdziwe indie w pełnym tego słowa znaczenia. Zespół jest niewielki, ma swój upatrzony gatunek, styl artystyczny oraz spokojnie pracuje nad kolejnymi grami, zawsze wydając produkcje bardzo cenione przez miłośników gatunku. Ich ostatnim dziełem jest bardzo przyjemne Railbound z 2022 roku. Jak przystało na studio niezależne, przy każdej grze pomysł jest zupełnie inny. Tym razem padło na podwórkową piłkę nożną. Fabuła, a raczej kontekst gry, opowiada o trenerze szkolącym młodych kopaczy. Każdy etap jest więc próbą przeprowadzenia akcji i wbicia piłki do siatki. Liczba przeszkód i zachowanie zawodników sprawiają, że często realizacja celu wymaga sporo główkowania.

Plansze w Pup Champs są bardzo małe, co mocno ogranicza zakres działań. Zagadki biorą się głównie z tego, że różne postacie kopią piłkę w odmienny sposób. Jeden z piłkarzy uderza ją prosto, inny robi małego loba na dwa pola, trzeci to precyzyjne, długie przerzuty na drugą stronę planszy w stylu Toniego Kroosa. Możliwości jest więcej, ale to już sami odkryjecie. Do tego dochodzą przeszkody terenowe. Początkowo to drobne rzeczy jak pachołek czy krzak, ale z czasem dochodzą inne postacie, które próbują nam przeszkodzić. Robi się tego całkiem sporo. Nawet jeśli plansze są niewielkie, czasami naprawdę jest sporo do kombinowania. Co więcej, zdarzają się takie, na których, przynajmniej z początku, jest tak mało możliwości, że w zasadzie jest tylko jedna opcja na rozpoczęcie akcji. W grze, w której przewidzianych jest tylko po kilka ruchów na każdą postać, teoretycznie to duże ułatwienie. Teoretycznie, bo często nawet wtedy znalezienie rozwiązania nie jest proste.

To dobry moment, aby opowiedzieć nieco więcej o poziomie trudności, bo w grze logicznej to bardzo ważny temat. Otóż studio Afterburn swoją pozycję zbudowało między innymi dlatego, że wie jak robić to dobrze. W Pup Champs jest około 130 plansz. Wiele z nich jest wręcz banalnie prosta. To akurat dobrze. Gra ma bardzo mądrą strukturę. Wszystkie siedem rozdziałów zaczyna się spokojnie i z każdą planszą zwiększa poziom trudności. Nie jest więc tak, że od pewnego momentu granie w Pup Champs to niczym intelektualny crossfit dla naszego mózgu. Wręcz przeciwnie, gra co jakiś czas pozwala złapać oddech. Oczywiście nie zmienia to faktu, że sporo plansz jest bardzo wymagających. Nie jest to najtrudniejsza gra logiczna na rynku, ale nie jest też banalna. Z drugiej strony troszkę szkoda, że twórcy nie przygotowali chociaż prostego systemu podpowiedzi. W Pup Champs zazwyczaj nie da się utknąć, bo zawsze dostępnych jest kilka poziomów. W awaryjnej sytuacji można pominąć etap, który jest zbyt trudny. Myślę jednak, że drobna pomoc i tak by się przydała. W końcu wielu graczy i tak finalnie skończy z poradnikiem w ręku, a więc warto dać im coś pomiędzy.