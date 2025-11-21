JDM: Japanese Drift Master wjeżdża na Xbox Series X/S. Polska gra o drifcie na konsolach

Pojawiły się świetne wieści dla miłośników gier samochodowych. JDM: Japanese Drift Master miał bowiem swoją oficjalną premierę na konsolach Xbox Series X/S. Tym samym polski tytuł, który jest ukłonem w stronę japońskiej sceny driftu i kultury wyścigów ulicznych, trafił do większego grona odbiorców.

JDM: Japanese Drift Master trafiło na konsole Xbox Series X/S

Wersja na konsole Microsoftu zadebiutowała z pełną zawartością, obejmującą wszystkie aktualizacje i rozszerzenia, które dotychczas trafiły do graczy PC. Wśród tej zawartości znajdują się cztery dodatkowe, opcjonalne kampanie misji pobocznych. Dodano także licencjonowane pojazdy, takie jak Nissan GTR R35 EBA oraz Honda NSX NA1. Gracze otrzymali też możliwość korzystania z trybu fotograficznego oraz związanej z nim aktywności Landmarks.