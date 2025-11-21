Zaloguj się lub Zarejestruj

JDM: Japanese Drift Master wjeżdża na Xbox Series X/S. Polska gra o drifcie na konsolach

Patrycja Pietrowska
2025/11/21 16:00
0
0

Posiadacze konsol Sony muszą uzbroić się w cierpliwość.

Pojawiły się świetne wieści dla miłośników gier samochodowych. JDM: Japanese Drift Master miał bowiem swoją oficjalną premierę na konsolach Xbox Series X/S. Tym samym polski tytuł, który jest ukłonem w stronę japońskiej sceny driftu i kultury wyścigów ulicznych, trafił do większego grona odbiorców.

JDM: Japanese Drift Master
JDM: Japanese Drift Master

JDM: Japanese Drift Master trafiło na konsole Xbox Series X/S

Wersja na konsole Microsoftu zadebiutowała z pełną zawartością, obejmującą wszystkie aktualizacje i rozszerzenia, które dotychczas trafiły do graczy PC. Wśród tej zawartości znajdują się cztery dodatkowe, opcjonalne kampanie misji pobocznych. Dodano także licencjonowane pojazdy, takie jak Nissan GTR R35 EBA oraz Honda NSX NA1. Gracze otrzymali też możliwość korzystania z trybu fotograficznego oraz związanej z nim aktywności Landmarks.

Świat gry osadzony jest w fikcyjnej prefekturze nazwanej Guntama, która powstała w wyniku połączenia autentycznych lokalizacji rozsianych po całej Japonii. Gracze mogą przemierzać ponad 250 kilometrów dróg głównych. Otwarty świat charakteryzuje się dużą różnorodnością krajobrazów, obejmujących przełęcze górskie, tereny wiejskie oraz tętniące życiem ulice miast. Realizm eksploracji wzmacniają dynamiczne systemy, takie jak ruch uliczny, zmienne warunki pogodowe i cykl dnia i nocy.

GramTV przedstawia:

JDM oferuje dwa modele jazdy, które są optymalizowane pod kątem sterowania kontrolerem. Gracze mają swobodę przełączania się między tymi modelami w dowolnym momencie rozgrywki. Ponadto tryb Simcade wyłącza wszystkie wspomagania, zapewniając pełną kontrolę nad pojazdem.

Fabuła gry jest oparta na narracji i skupia się na historii cudzoziemca, który dąży do osiągnięcia sukcesu w japońskiej społeczności driftingowej. Kampania fabularna składa się z ponad 40 wydarzeń narracyjnych oraz dodatkowych misji pobocznych, w których bohater mierzy się z czołowymi lokalnymi drifterami.

Przy okazji warto przypomnieć, że JDM: Japanese Drift Master trafi w 2026 roku na konsole PlayStation. Zainteresowanych tytułem zachęcamy do lektury: Gdy Polska zderzy się z Japonią. Recenzujemy JDM: Japanese Drift Master.

Źródło:https://www.gamespress.com/pl/JDM-Japanese-Drift-Master---Out-now-on-Xbox-Series-X-S

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

