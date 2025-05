W toksycznych oparach po używane auta - polskie gry w kwietniu

Kwiecień to początek wiosny - słońca jest więcej, a temperatury wyższe. Wraca optymizm – również nadzieja, że będzie to dobry rok dla polskich studiów deweloperskich. Okazji w ostatnim miesiącu było kilka. Dobra informacja - obyło się bez większego rozczarowania. Kto miał dowieść, ten dowiózł, nawet jeśli nie wydarzyło się nic ponad stan.

Oczywiście gwiazdą miesiąca jest Forever Skies, które efektownie wyszło z wczesnego dostępu. Zespół Far From Home dowiózł jakość i wyraźnie poprawił wyniki na Steamie. Na razie nie mamy żadnych, konkretnych danych z PlayStation, ale wiele wskazuje na to, że tam też polski survival radzi sobie całkiem nieźle.

Jeśli chodzi o całą resztę, obyło się bez spektakularnych premier. Kilka gier prezentuje się jednak całkiem nieźle, a więc warto się nimi zainteresować. To bez wątpienia najlepszy miesiąc w tym roku dla polskich gier - najważniejsze wydarzenia jednak dopiero przed nami.

Dane sprzedażowe pochodzą z serwisu Gamalytic i dotyczą tylko Steama. Stan na 1.05.2025.

Najważniejsze polskie premiery gier w kwietniu 2025 roku

Forever Skies

Far From Home

Premiera miesiąca to bez wątpienia Forever Skies. Co do jakości nie było większych wątpliwości. Już wczesny dostęp potwierdził poziom gry. Po wydaniu pełnej wersji udało się wyraźnie poprawić peak graczy na Steamie. Z kolei na PlayStation do teraz gra otrzymała ponad dwa tysiące recenzji, co jak na realia tej konsoli jest bardzo dobrym rezultatem. Główną platformą jest PC, ale dobrze wiedzieć, że miłośnicy sprzętu Sony również doceniają Forever Skies.

Oceny na Steam: 81%

Sprzedaż na Steamie (tylko od premiery wersji 1.0): 1,1 mln $ przychodu, 63 tys. kopii

Sprzedaż na Steamie (razem w wczesnym dostępem): 7,2 mln $ przychodu, 337 tys. kopii

Peak graczy na Steamie: 5 653

Platformy: PC, PS5

#DRIVE Rally

Pixel Perfect Dude

Prawie każdy miesiąc przynosi jakieś mniej oczywiste, ale warte sprawdzenia gry - w kwietniu było to #DRIVE Rally. Są to rajdy samochodowe w otoczce mocno przypominającej bardzo dobre art of rally. Gra ma do zaoferowania dosyć sporą liczbę tras oraz wyścigów, dzięki czemu skutecznie zaspokaja potrzebę pościgania się - niekoniecznie z przeciwnikami, bardziej z czasem. System jazdy jest dobry, a grafika cieszy oko. Czego chcieć więcej od niezależnych wyścigów?

Oceny na Steam: 79%

Sprzedaż na Steamie (tylko od premiery wersji 1.0): 110 tys. $ przychodu, 10 tys. kopii

Sprzedaż na Steamie (razem w wczesnym dostępem): 235 tys. $ przychodu, 17 tys. kopii

Peak graczy na Steamie: 129

Platformy: PC

Nasza recenzja

Used Cars Simulator (wczesny dostęp)

DreamWay Games / PlayWay