Upadek Egiptu, powstanie Konga i Achilles, który może przetrwa - polskie gry w styczniu

W zeszłym roku rozpocząłem comiesięczny przegląd polskich premier gier . Format się przyjął, a więc w nowym roku nie mogło go zabraknąć. Od razu też zaczynamy od mocnego uderzenia. W styczniu doszło do historycznego wydarzenia - na rynek trafiła pierwsza rodzima produkcja, która powstała we współpracy z Nintendo. Chodzi oczywiście o Donkey Kong Country Returns HD, który przygotowało gdyńskie Forever Entertainment.

Miał być hit, a wyszło jak zwykle. Twórcy zdecydowanie zbyt długo przeciągali prace, przez co wzbudzający niegdyś spore zainteresowanie projekt przestał ekscytować graczy. W efekcie sprzedaż jest na tyle rozczarowująca, że PlayWay nie planuje dalszego wsparcia, a nawet wycofuje się z nowych city builderów. W portfolio jest jeszcze kilka tytułów, ale na kolejne raczej nie mamy co liczyć.

Mimo że to tylko remake, zdecydowanie mówimy o polskiej gwieździe początku roku. Gra, która dla Forever Entertainment pewnie będzie przełomem. Mam nadzieję, że ten sukces pozwoli pozyskać kolejne znane IP do odświeżenia. To zresztą może być całkiem niezły rok dla tej spółki, która na najbliższy czas planuje jeszcze remake Panzer Dragoon II Zwei, House of the Dead 2 oraz Front Mission 3. Póki co Donkey Kong sprzedaje się świetnie, ale na ten moment ciągle nie wiemy czy studio dostało tylko pieniądze za produkcję czy może ma też udziały w zyskach. O tym przekonamy się pewnie dopiero przy okazji publikacji wyników finansowych.

Pozostałe premiery świata nie podbiły. Rozczarował Builders of Egypt, po części też nowy Achilles. Działo się w obszarze VR. Jest co omawiać. Nie chcę spoilować, ale na poniższej liście znajdziecie również warte sprawdzenia perełki.

Achilles: Legends Untold nie okazał się wielkim hitem. Toruńskie Dark Point Games zdecydowało się więc wykorzystać już przygotowane assety, zmienić gatunek i wydać to co wyszło we wczesnym dostępie. Survivor, jak sugeruje tytuł, to kolejny klon Vampire Survivor. Oceny na razie wyglądają całkiem ok. Zachęca też bardzo niska cena. Pytanie tylko czy deweloperowi uda się znacząco rozwinąć projekt i przyciągnąć więcej graczy.

Oceny na Steam: 82%

Sprzedaż na Steamie: 13 tys. $ przychodu, 3,5 tys. kopii

Peak graczy na Steamie: 218

Platformy: PC

Rally Mechanic Simulator

Play2Chill / Atomic Jelly

Kolejna wariacja na temat Car Mechanic Simulator i kolejna nietrafiona. Najwidoczniej gracze chcą grać w oryginał, a nie poboczne produkcje skoncentrowana tylko na wąskim temacie. Nawet jeśli są to samochody rajdowe. Gra kosztowała około 3 mln złotych i w pierwszych dniach, kiedy sprzedaż jest zazwyczaj największa, zwróciła tylko kilka procent budżetu. Dla obu deweloperów może to być całkiem spory problem.

Oceny na Steam: 82%

Sprzedaż na Steamie: 45 tys $ przychodu, 3,2 tys. kopii

Peak graczy na Steamie: 217

Platformy: PC

Chocolate Factory Simulator

Games Incubator / PlayWay

Czy ktoś jest zainteresowany wizytą w fabryce czekolady? Williego Wonky nie ma, ale też powinno być fajnie. Tak zresztą uważają gracze, którzy dali szansę nowej produkcji Games Incubator. Nie jest to wielki hit sprzedażowy, ale jak na budżety jakimi dysponuje ten deweloper wydaje się, że Chocolate Factory Simulator można uznać za niezłą premierę. Miłośnicy słodyczy znajdą w tym nieco przyjemności.

Oceny na Steam: 74%

Sprzedaż na Steamie: 113 tys. $ przychodu, 10 tys. kopii

Peak graczy na Steamie: 514

Platformy: PC

The End of the Sun

The End of the Sun Team

Narracyjna gra w stylu Zaginięcia Ethana Cartera, w dodatku stworzona przez raptem dwie osoby. Mimo kilku problemów zabawa jest bardzo przyjemna. Do tego całość umieszczona jest w realiach słowiańskiej mitologii. Spore wrażenie robią też niektóre, bardzo efektowne efekty wizualne, zwłaszcza na tle ogólnie mocno budżetowej oprawy graficznej. Warto więc dodać The End of the Sun do listy obserwowanych gier, zwłaszcza jeśli ktoś lubi walking simy.

Oceny na Steam: 100% (tylko 20 recenzji)

Sprzedaż na Steamie: 6,9 tys. $ przychodu, 600 kopii

Peak graczy na Steamie: 33

Platformy: PC