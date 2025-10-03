Obietnica najlepszego miesiąca w roku spełniona – polskie gry we wrześniu

To właśnie wrzesień miał pokazać możliwości polskiej branży gier wideo i tak też się stało, chociaż nie wszystko poszło idealnie.

Ani dobry, ani tragiczny – taki był dotychczas ten rok dla polskiego gamedevu. Kilka udanych tytułów połączonych z kilkoma rozczarowaniami. Nic, co będziemy wspominać przez lata. Wrzesień miał to zmienić. Może nie wylać fundamenty pod narrację o wielkiej potędze, ale przynajmniej sprawić, że nie spiszemy 2025 roku na straty. Liczba planowanych, dużych premier była bardzo duża. Nic się nie opóźniło, wszystko wyszło zgodnie z planem. Czy z sukcesami?

Jak zwykle w takich sytuacjach, jednoznacznych sukcesów i porażek nie ma zbyt wiele. W zasadzie o ogromnych powodach do optymizmu może mówić głównie Techland, bo Dying Light: The Beast został bardzo dobre przyjęty przez graczy i recenzentów, a sprzedaż jest na wysokim poziomie. W pozostałych przypadkach dużo jest plusów, ale zawsze też znajdzie się jakiś powód do kręcenia nosem. Tym bardziej warto szczegółowo przeanalizować podsumowanie września.

W tym miesiącu wyjątkowo znajdziecie nie tylko moje podsumowanie, ale też komentarze twórców kilku z wydanych we wrześniu gier. To pozwoli sprawdzić jak sami deweloperzy widzą swoje premiery.

Dane sprzedażowe pochodzą z serwisu Gamalytic i dotyczą tylko Steama. Stan na 01.10.2025.

Najważniejsze polskie premiery gier we wrześniu 2025 roku

Dying Light: The Beast

Techland

Bez dwóch zdań – premiera nie tylko września, ale i całego roku. Dying Light 2 było dobrą grą, ale nie obyło się bez drobnego rozczarowania. The Beast idzie jednak we właściwym kierunku, oferując nie tylko wysoką jakość, ale też pewien powrót do korzeni. To przypomina nam, że Techland to absolutnie topowy polski deweloper, o czym łatwo było zapomnieć przez nieco za długi proces produkcji ich ostatnich gier. Czy to będzie krajowe GOTY? Wiele wskazuje na to, że tak. Na pewno też możemy mówić o wielkim sukcesie sprzedażowym. Gra już teraz wykręca świetne liczby, a miejsca na listach bestsellerów pokazują, że wysoki popyt nie spada.

Oceny na Steam: 95%

Sprzedaż na Steamie: 45,8 mln $ przychodu, 913 tys. kopii

Peak graczy na Steamie: 121 222

Platformy: PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5

Nasza recenzja: 8/10

Cronos: The New Dawn

Bloober Team

Mistrzowie horroru drugi rok z rzędu wydają nową grę i znowu pokazują swoje duże możliwości. Cronos: The New Dawn to ponownie niesamowita atmosfera, ciekawa historia i sporo straszenia. Niestety oceny i sprzedaż są niższe niż w przypadku Silent Hill 2. Szkoda, bo to własny projekt Bloobera, którego sukces może być kamieniem milowym w rozwoju spółki. Na dzisiaj liczby na Steamie nie powalają na kolana (jak na grę AAA), ale też nie ma powodów do wielkiej paniki. Kiedy studio ogłosiło 200 tysięcy sprzedanych kopii, na PC było to tylko około 40-50 tysięcy. Widać więc, że najwięcej egzemplarzy schodzi na konsolach. Koszty jednak raczej jeszcze się nie zwróciły.

Poprosiłem spółkę o komentarz do premiery. Poniżej możecie znaleźć opinię Piotra Babieno, prezesa Bloober Team.

Cronos: The New Dawn zadebiutował na początku września i przebił się przez szum oraz mnogość premier w jednej z najbardziej konkurencyjnych końcówek roku. Dla Bloober Team to debiut szczególny – nowe IP w nowym portfolio spółki. Po Silent Hill 2 Bloober Team pokazał, że jest studiem tworzącym gry najwyższej jakości. Tym bardziej cieszy nas, że gra wzbudziła emocje i zdobyła zaufanie graczy. Recenzje na Metacritic (Metascore 77%, a 87% pozytywnych ocen od użytkowników na Steam) pokazują, że Cronos to tytuł, obok którego trudno przejść obojętnie. Gra, która budzi emocje i zostaje z graczem na dłużej. Od początku wiedzieliśmy, że tworzymy produkcję wymagającą – survival horror o wysokim poziomie, który nie stara się być dla każdego, lecz trafia do tych, którzy poszukują mocnych wrażeń. Obietnicę spełniliśmy, dostarczając graczom wysokiej jakości tytuł. Jesteśmy dumni z osiągniętego efektu i wdzięczni graczom za gorące przyjęcie. To też zdecydowanie gra, która będzie zdobywać kolejnych graczy za pomocą „word of mouth". Po trzech dniach sprzedaży spółka poinformowała o przekroczeniu 200 tysięcy sprzedanych egzemplarzy (wyłącznie w wersji cyfrowej), a liczba wishlist sięgnęła miliona. Czekamy jeszcze na wyniki sprzedaży fizycznej. Już teraz możemy powiedzieć, że Cronos to początek budowy nowego IP w gatunku horroru.

Oceny na Steam: 86%

Sprzedaż na Steamie: 5,5 mln $ przychodu, 101 tys. kopii

Peak graczy na Steamie: 5 295

Platformy: PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5, Switch 2

Nasza recenzja: 8/10

Metal Eden

Reikon Games

Zdecydowanie największe rozczarowanie miesiąca, a nawet i roku. Reikon Games, twórcy genialnego Ruinera, długo kazali nam czekać na nowy tytuł. Warto było jednak być cierpliwym, bo Metal Eden to fantastyczny shooter, łączący mechanikę Dooma z kapitalną reżyserią w scenerii science-fiction. Co jednak z tego, skoro wydawca totalnie pokpił marketing. Nieco budżetu poszło na promocję wśród streamerów, ale kompletnie nie przełożyło się to na sprzedaż. Z tego co wiem Reikon Games już od jakiegoś czasu pracuje nad trzecim tytułem. Liczę więc, że sprzedażowa wpadka Metal Eden nie utrudni prac. Wam z kolei bardzo polecam ten tytuł – kawał fantastycznego shootera i jedna z najlepszych polskich gier roku.

O komentarz do premiery poprosiłem studio Reikon Games. Poniżej znajdziecie wypowiedź Jakuba Stylińskiego, game directora Metal Eden.

Sprzedażowo szału nie ma, nie wbiliśmy się na żadne listy bestsellerów. Natomiast jesteśmy mega zadowoleni z dowiezienia projektu i bardzo dobrego odbioru przez graczy. Zawsze dużą satysfakcję daje moment, w którym udaje się potwierdzić, że fundamenty na których budowaliśmy grę sprawdziły się, ludzie w zdecydowanej większości bardzo chwalą dynamikę i najważniejsze elementy gry. Nie ukrywam, że to nam daje dużo energii do dalszego rozwoju. Czy będziemy rozwijać markę Metal Eden? Niekoniecznie, ale dowieźliśmy na rynek naprawdę solidnego FPS-a, więc mamy już kilka pomysłów na kolejne kroki.

Oceny na Steam: 88%

Sprzedaż na Steamie: 425 tys. $ przychodu, 12,9 tys. kopii

Peak graczy na Steamie: 411

Platformy: PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5

Nasza recenzja: 8,5/10

Deconstruction Simulator

Games Incubator / Hypnotic Ants

Games Incubator znane jest raczej z bardzo tanich gier, ale tym razem zrobiło coś odrobinę większego. Efekt okazał się całkiem udany. Deconstruction gromadzi stosunkowo dużo graczy i wszystko wskazuje na to, że niedługo zacznie dobrze zarabiać. Bez wątpienia pozycja obowiązkowa dla fanów rozwałki. Więcej o premierze opowiada nam Marek Parzyński, prezes Games Incubator.