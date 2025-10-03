Obietnica najlepszego miesiąca w roku spełniona – polskie gry we wrześniu

To właśnie wrzesień miał pokazać możliwości polskiej branży gier wideo i tak też się stało, chociaż nie wszystko poszło idealnie.
Ani dobry, ani tragiczny – taki był dotychczas ten rok dla polskiego gamedevu. Kilka udanych tytułów połączonych z kilkoma rozczarowaniami. Nic, co będziemy wspominać przez lata. Wrzesień miał to zmienić. Może nie wylać fundamenty pod narrację o wielkiej potędze, ale przynajmniej sprawić, że nie spiszemy 2025 roku na straty. Liczba planowanych, dużych premier była bardzo duża. Nic się nie opóźniło, wszystko wyszło zgodnie z planem. Czy z sukcesami?
Jak zwykle w takich sytuacjach, jednoznacznych sukcesów i porażek nie ma zbyt wiele. W zasadzie o ogromnych powodach do optymizmu może mówić głównie Techland, bo Dying Light: The Beast został bardzo dobre przyjęty przez graczy i recenzentów, a sprzedaż jest na wysokim poziomie. W pozostałych przypadkach dużo jest plusów, ale zawsze też znajdzie się jakiś powód do kręcenia nosem. Tym bardziej warto szczegółowo przeanalizować podsumowanie września.
W tym miesiącu wyjątkowo znajdziecie nie tylko moje podsumowanie, ale też komentarze twórców kilku z wydanych we wrześniu gier. To pozwoli sprawdzić jak sami deweloperzy widzą swoje premiery.
Dane sprzedażowe pochodzą z serwisu Gamalytic i dotyczą tylko Steama. Stan na 01.10.2025.
Najważniejsze polskie premiery gier we wrześniu 2025 roku
Dying Light: The Beast
Techland
Bez dwóch zdań – premiera nie tylko września, ale i całego roku. Dying Light 2 było dobrą grą, ale nie obyło się bez drobnego rozczarowania. The Beast idzie jednak we właściwym kierunku, oferując nie tylko wysoką jakość, ale też pewien powrót do korzeni. To przypomina nam, że Techland to absolutnie topowy polski deweloper, o czym łatwo było zapomnieć przez nieco za długi proces produkcji ich ostatnich gier. Czy to będzie krajowe GOTY? Wiele wskazuje na to, że tak. Na pewno też możemy mówić o wielkim sukcesie sprzedażowym. Gra już teraz wykręca świetne liczby, a miejsca na listach bestsellerów pokazują, że wysoki popyt nie spada.
Oceny na Steam: 95% Sprzedaż na Steamie: 45,8 mln $ przychodu, 913 tys. kopii Peak graczy na Steamie: 121 222 Platformy: PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5 Nasza recenzja:8/10
Cronos: The New Dawn
Bloober Team
Mistrzowie horroru drugi rok z rzędu wydają nową grę i znowu pokazują swoje duże możliwości. Cronos: The New Dawn to ponownie niesamowita atmosfera, ciekawa historia i sporo straszenia. Niestety oceny i sprzedaż są niższe niż w przypadku Silent Hill 2. Szkoda, bo to własny projekt Bloobera, którego sukces może być kamieniem milowym w rozwoju spółki. Na dzisiaj liczby na Steamie nie powalają na kolana (jak na grę AAA), ale też nie ma powodów do wielkiej paniki. Kiedy studio ogłosiło 200 tysięcy sprzedanych kopii, na PC było to tylko około 40-50 tysięcy. Widać więc, że najwięcej egzemplarzy schodzi na konsolach. Koszty jednak raczej jeszcze się nie zwróciły.
Poprosiłem spółkę o komentarz do premiery. Poniżej możecie znaleźć opinię Piotra Babieno, prezesa Bloober Team.
Cronos: The New Dawn zadebiutował na początku września i przebił się przez szum oraz mnogość premier w jednej z najbardziej konkurencyjnych końcówek roku. Dla Bloober Team to debiut szczególny – nowe IP w nowym portfolio spółki. Po Silent Hill 2 Bloober Team pokazał, że jest studiem tworzącym gry najwyższej jakości.
Tym bardziej cieszy nas, że gra wzbudziła emocje i zdobyła zaufanie graczy. Recenzje na Metacritic (Metascore 77%, a 87% pozytywnych ocen od użytkowników na Steam) pokazują, że Cronos to tytuł, obok którego trudno przejść obojętnie. Gra, która budzi emocje i zostaje z graczem na dłużej.
Od początku wiedzieliśmy, że tworzymy produkcję wymagającą – survival horror o wysokim poziomie, który nie stara się być dla każdego, lecz trafia do tych, którzy poszukują mocnych wrażeń. Obietnicę spełniliśmy, dostarczając graczom wysokiej jakości tytuł. Jesteśmy dumni z osiągniętego efektu i wdzięczni graczom za gorące przyjęcie. To też zdecydowanie gra, która będzie zdobywać kolejnych graczy za pomocą „word of mouth".
Po trzech dniach sprzedaży spółka poinformowała o przekroczeniu 200 tysięcy sprzedanych egzemplarzy (wyłącznie w wersji cyfrowej), a liczba wishlist sięgnęła miliona. Czekamy jeszcze na wyniki sprzedaży fizycznej. Już teraz możemy powiedzieć, że Cronos to początek budowy nowego IP w gatunku horroru.
Oceny na Steam: 86% Sprzedaż na Steamie: 5,5 mln $ przychodu, 101 tys. kopii Peak graczy na Steamie: 5 295 Platformy: PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5, Switch 2 Nasza recenzja: 8/10
Metal Eden
Reikon Games
Zdecydowanie największe rozczarowanie miesiąca, a nawet i roku. Reikon Games, twórcy genialnego Ruinera, długo kazali nam czekać na nowy tytuł. Warto było jednak być cierpliwym, bo Metal Eden to fantastyczny shooter, łączący mechanikę Dooma z kapitalną reżyserią w scenerii science-fiction. Co jednak z tego, skoro wydawca totalnie pokpił marketing. Nieco budżetu poszło na promocję wśród streamerów, ale kompletnie nie przełożyło się to na sprzedaż. Z tego co wiem Reikon Games już od jakiegoś czasu pracuje nad trzecim tytułem. Liczę więc, że sprzedażowa wpadka Metal Eden nie utrudni prac. Wam z kolei bardzo polecam ten tytuł – kawał fantastycznego shootera i jedna z najlepszych polskich gier roku.
O komentarz do premiery poprosiłem studio Reikon Games. Poniżej znajdziecie wypowiedź Jakuba Stylińskiego, game directora Metal Eden.
Sprzedażowo szału nie ma, nie wbiliśmy się na żadne listy bestsellerów. Natomiast jesteśmy mega zadowoleni z dowiezienia projektu i bardzo dobrego odbioru przez graczy. Zawsze dużą satysfakcję daje moment, w którym udaje się potwierdzić, że fundamenty na których budowaliśmy grę sprawdziły się, ludzie w zdecydowanej większości bardzo chwalą dynamikę i najważniejsze elementy gry. Nie ukrywam, że to nam daje dużo energii do dalszego rozwoju.
Czy będziemy rozwijać markę Metal Eden? Niekoniecznie, ale dowieźliśmy na rynek naprawdę solidnego FPS-a, więc mamy już kilka pomysłów na kolejne kroki.
Oceny na Steam: 88% Sprzedaż na Steamie: 425 tys. $ przychodu, 12,9 tys. kopii Peak graczy na Steamie: 411 Platformy: PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5 Nasza recenzja: 8,5/10
Deconstruction Simulator
Games Incubator / Hypnotic Ants
Games Incubator znane jest raczej z bardzo tanich gier, ale tym razem zrobiło coś odrobinę większego. Efekt okazał się całkiem udany. Deconstruction gromadzi stosunkowo dużo graczy i wszystko wskazuje na to, że niedługo zacznie dobrze zarabiać. Bez wątpienia pozycja obowiązkowa dla fanów rozwałki. Więcej o premierze opowiada nam Marek Parzyński, prezes Games Incubator.
Za nami premiera Construction Simulator – gry będącej połączeniem koncepcji demontażu i demolki oraz odzyskiwania wartościowych przedmiotów i surowców z domów. Gra bazuje na silniku Unreal Engine 5 i spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem graczy. Już pierwszego dnia grało jednocześnie prawie 3000 osób, co stanowi najwyższą wartość wśród gier z Grupy Playway, które miały swoją premierę w ciągu ostatnich 13 miesięcy. W kolejnych dniach peak wzrósł do prawie 3500. Przez 4 doby od rozpoczęcia sprzedaży, grę kupiło prawie 30 000 graczy, a przychód brutto wyniósł ok. 370 000 dolarów. Nastąpił zwrot ok. 2/3 kosztów i jest duża szansa na pełen zwrot w ciągu kilku najbliższych dni.
Gra jest oceniana pozytywnie przez 77% graczy i obecnie skupiamy się na poprawie zgłoszonych błędów oraz na podstawie życzeń graczy planujemy dodanie kilku nowych funkcjonalności. Mamy wiele pomysłów na rozszerzenia do gry, które planujemy dynamicznie realizować. W niedługim czasie ruszymy również z portowaniem na konsole.
Oceny na Steam: 77% Sprzedaż na Steamie: 478 tys. $ przychodu, 40,5 tys. kopii Peak graczy na Steamie: 3 476 Platformy: PC
Bad Cheese
Simon Lukasik / Feardemic
Pamiętacie Bulb Boy? Dwaj jego twórcy poszli każdy w swoją stronę, przez co planowany na październik sequel robi tylko jeden z nich. Drugi właśnie wydał inną produkcję, czyli Bad Cheese. Jak na dzieło jednego człowieka liczby robią dobre wrażenie. To dotychczas (przynajmniej na PC) największy sukces Feardemic, wydawcy gry i spółki powiązanej z Bloober Team. To też niewątpliwie duży sukces artystyczny. Pod płaszczykiem małego indyka inspirowanego kreskówkami z lat 20. i 30., Szymon Łukasik przygotował produkcję z bardzo mocnym przekazem emocjonalnym. Perełka, którą bez wątpienia warto sprawdzić.
Oceny na Steam: 71% Sprzedaż na Steamie: 99 tys. $ przychodu, 9,4 tys. kopii Peak graczy na Steamie: 251 Platformy: PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch Nasza recenzja:8/10
IDLE BOSS RUSH
Irid Games
W ten niepozorny, polski indyk w okresie premiery jednocześnie grało na Steamie ponad 8 tysięcy osób (czwarty najlepszy wynik z polskich gier w tym roku). Rozgrywka jest bardzo prosta – walczymy z kolejnymi bossami, tworząc coraz lepsze combosy i gromadząc nowe przedmioty. W tym mało skomplikowanym pomyśle jest jednak mnóstwo grywalności. IDLE BOSS RUSH stało się więc niespodziewanym hitem, chociaż w tym specyficznym gatunku duże peaki są dosyć częste. Premiera miała miejsce w poniedziałek, a więc dajmy sobie jeszcze chwilę czasu na ocenę tego debiutu. Już teraz jednak widać, że z biegiem czasu mocno pogorszyły się recenzje graczy.
Oceny na Steam: 53% Sprzedaż na Steamie: 227 tys. $ przychodu, 28 tys. kopii Peak graczy na Steamie: 8 614 Platformy: PC
Celestial Empire (wczesny dostęp)
President Studio
Twórcy wielkiego hitu Crime Scene Cleaner mocno stawiają na różnorodność portfolio, dzięki czemu po wydaniu symulatora zabrali się za city builder. Gatunek jest bardzo konkurencyjny i trudny, przez co wczesny dostęp Celestial Empire miał problemy, aby się przebić. Początkowe zainteresowanie było niewielkie, ale stopniowo rośnie. Potrzeba będzie jednak sporo czasu, aby odrobić stosunkowo duży, jak na warunki dewelopera, budżet (3 mln zł). Warto jednak docenić bardzo pozytywne opinie graczy.
Oceny na Steam: 88% Sprzedaż na Steamie: 131 tys. $ przychodu, 8,2 tys. kopii Peak graczy na Steamie: 734 Platformy: PC
Daymare Town
Mateusz Skutnik
W miesiącu pełnym hitów znalazło się miejsce dla jednej, mniejszej perełki. Jest nią Daymare Town, które łączy ponury świat niczym z Tormentum ze stylistyką nawiązującą do serii Bad Dream. Gracze, którzy zdecydowali się na kupno tej intrygującej przygodówki, są zgodni co do jej jakości, co zaowocowało 100-pozytywnymi recenzjami. Szkoda tylko, że gra jest dosyć droga (89 zł), co moim zdaniem ogranicza jej potencjał.
Oceny na Steam: 100% Sprzedaż na Steamie: 35 tys. $ przychodu, 1,7 tys. kopii Peak graczy na Steamie: 115 Platformy: PC
Professional Fishing 2 (wczesny dostęp)
MasterCode / Ultimate Games
Ultimate Games to krajowi specjaliści od gier wędkarskich. W portfolio mają sporo tytułów, a jednym z ważniejszych jest Professional Fishing. Dwójka ma duży potencjał i widać po niej spore doświadczenia dewelopera, który ma na koncie kilka produkcji tego typu. Długookresowo ważnym atutem ma być też multiplayer. Pamiętajmy jednak, że to dopiero wczesny dostęp, a więc przed deweloperem jeszcze sporo pracy. Potencjał jednak jest.
Oceny na Steam: 76% Sprzedaż na Steamie: 127 tys. $ przychodu, 6,9 tys. kopii Peak graczy na Steamie: 686 Platformy: PC
Aztecs: The Last Sun (wczesny dostęp)
Play2Chill
Kolejna polska gra, którą wydaje niemiecki Toplitz Productions. Tym jednak razem niewiele wskazuje na sukces. Nowa produkcja studia Play2Chill wygląda całkiem dobrze i zbiera pozytywne oceny od graczy, którzy chwalą ciekawe podejście łączące city builder z survivalem, w klimacie świata Azteków. Niestety mała widoczność sprawia, że niewielu zdecydowało się na zakup. Mimo że to dopiero wczesny dostęp, mam wątpliwości czy z tej mąki będzie chleb.
Oceny na Steam: 75% Sprzedaż na Steamie: 23 tys. $ przychodu, 1,6 tys. kopii Peak graczy na Steamie: 75 Platformy: PC
Campus Life
GameFormatic / Frozen Way
Miks symulatora ze strategią o życiu studenckim brzmi całkiem sensownie. Długo wydawało się, że Campus Life może być ciekawym tytułem. Niestety wszystko zmieniło się kiedy studio Live Motion Games zaczęło mieć problemy z projektem, który finalnie został przeniesiony do GameFormatic. Efekt? Bardzo dużo narzekań graczy i duże straty, które za chwilę będzie trzeba policzyć. Specjalnie dla nas premierę podsumował Paweł Malankiewicz z GameFormatic.
Musimy przyznać, że debiut nie był dla nas łatwy - gra w pierwszych dniach po premierze nie spełniła wszystkich oczekiwań graczy. Mimo to nie złożyliśmy i nadal nie składamy broni – zespół od dnia premiery intensywnie pracuje nad poprawkami i wsłuchuje się w opinie społeczności. Naszym celem jest odbudowanie zaufania graczy i poprawa ocen, tak by Campus Life mógł pokazać swój prawdziwy potencjał. Cieszymy się, że mimo trudnego startu gracze dzielą się z nami konstruktywnym feedbackiem i doceniają nasze starania, co daje nam kierunek rozwoju i nadzieję na odbudowanie zaufania oraz dostarczenie produktu, który zapewni graczom oczekiwaną satysfakcję.
Oceny na Steam: 29% Sprzedaż na Steamie: 32 tys. $ przychodu, 2,6 tys. kopii Peak graczy na Steamie: 241 Platformy: PC
Lost Rift (wczesny dostęp)
People Can Fly
Jakim cudem kończymy grą od tak dużego studia jak People Can Fly? Ano dlatego, że projekt zrodził się w kanadyjskim oddziale, przez co za Lost Rift w większości odpowiadają obcokrajowcy. Trudno więc powiedzieć czy traktować ten tytuł jako polski. Zostawmy to jednak na bok. Na razie możemy powiedzieć, że start Lost Rift nie był zbyt okazały, ale gra powoli idzie do przodu. Graczy stopniowo przybywa, ale nadal wyzwaniem będzie poprawa ocen. O sukcesie zdecyduje to, jak produkcja będzie sobie radzić na dystansie.
Poniżej znajdziecie komentarz, który przygotował Laurent Malville, dyrektor kreatywny projektu. Otrzymałem go jeszcze przed premierą, a więc nie odnosi się do debiutu i odbioru przez graczy.
Od samego początku gra była pomyślana jako innowacyjny sposób połączenia gatunków survivalu i extraction shootera w jedną spójną całość. W naszym zespole jest wielu fanów survivalu, ale też wielu graczy PvP. Od pierwszego dnia wierzyliśmy, że nie musi to być wybór albo-albo, tylko że możemy stworzyć nowy rodzaj gry, który łączy PvE i PvPvE w jedno doświadczenie, pozostając elastycznym dla różnych grup graczy, by mogli grać po swojemu.
Podczas testów i pokazów niesamowicie było obserwować, jak gracze odnajdują się w tej nowej mieszance. Udało nam się wydać jedno z najczęściej ogrywanych demo podczas czerwcowego NextFest, a od tamtej pory regularnie prowadzimy testy, które dają nam pewność, że premiera będzie ekscytującym wydarzeniem dla graczy. Nie mogę się doczekać chwili, gdy cały czas i wysiłek naszego wspaniałego zespołu wreszcie trafi w ręce graczy, a ich opinie pomogą nam uczynić grę jeszcze lepszą w fazie Early Access.
Oceny na Steam: 70% Sprzedaż na Steamie: 277 tys. $ przychodu, 15,4 tys. kopii Peak graczy na Steamie: 1 436 Platformy: PC
Pozostałe, drobne premiery września:
Bytebond
Hiraeth
CyberTaxi: Lunatic Nights
Western Death
Candy Shop Simulator
Salvagers
Potatogeddon
Build a Bridge
Bubbler
ServiceIT: You can do IT (wyjście z wczesnego dostępu)
