Zaloguj się lub Zarejestruj

Najlepsze gry o polityce – 10 tytułów o wielkiej władzy, rządzeniu i spiskach

Mateusz Mucharzewski
2025/11/29 10:00
0
0

Większość deweloperów unika polityki. Niektórzy podejmują jednak ten trudny temat i robią to na niezłym poziomie.

Najlepsze gry o polityce – 10 tytułów o wielkiej władzy, rządzeniu i spiskach

Polityka to jeden z tych dużych tematów, które nie mają istotnej ekspozycji w grach wideo. Jest to oczywiście uzasadnione, bo ciężko zaprojektować sensowną mechanikę związaną z rządzeniem. Kilka studiów podjęło jednak próbę zrobienia czegoś w tym aspekcie – często z bardzo dobrym skutkiem.

W dzisiejszym rankingu przyjrzymy się najlepszym grom o polityce – głównie tej wielkiej, współczesnej, ale niekiedy też spojrzymy na mniejszą skalę i realia historyczne. Wielkich i znanych tytułów nie będzie, bo sektor AAA stroni od tego tematu i zazwyczaj pokazuje go jako wątek drugorzędny. Poniższe zestawienie będzie więc okazją do poszerzenia horyzontów.

10 najlepszych gier o polityce

10. Not Tonight

Zaczynamy od gry, która opiera się na sprawdzaniu dokumentów tożsamości osób, które chcą wejść do baru czy klubu nocnego. Pod tym wszystkim kryje się jednak polityczny przekaz. Świat Not Tonight to post-Brexitowa rzeczywistość, w której nie wszystko poszło zgodnie z planem, a władzę przejęła skrajna prawica. Polityka nie jest więc głównym tematem mechaniki (stąd tylko 10. miejsce), ale pełni istotną rolę w historii, pokazując jak różne decyzje polityczne wpływają na życie obywateli państwa i w jaki sposób drobny błąd może skończyć się deportacją. Mocny komentarz do współczesnych problemów społecznych.

10. Not Tonight, Najlepsze gry o polityce – 10 tytułów o wielkiej władzy, rządzeniu i spiskach

9. SuperPower 2

Przechodzimy do gry, która w pełni poświęcona jest wielkiej polityce. SuperPower 2 to strategia geopolityczna, w której podejmujemy decyzje strategiczne jednego państwa. W grze odpowiadamy za trzy obszary – politykę, gospodarkę oraz obszar militarny. To pozwala poczuć się jak prawdziwy władca wybranego mocarstwa i zobaczyć jak decyzje wpływają nie tylko na los swoich obywateli, ale też inne kraje na całym świecie. Jeśli chodzi o takie gry to do wyboru jest kilka tytułów. SuperPower 2 to akurat klasyka, jeszcze z 2004 roku. Na rynku mamy więc kilka młodszych, ładniejszych i ciekawszych produkcji. One też znajdą swoje miejsce w tym tekście.

9. SuperPower 2, Najlepsze gry o polityce – 10 tytułów o wielkiej władzy, rządzeniu i spiskach

8. I Am Your President

W tym tekście pojawi się wyjątkowo dużo polskich gier. Rodzimi twórcy zaskakująco często podejmują tematy polityczne. Takim przykładem jest President Studio, znane obecnie głównie z Crime Scene Cleaner. Debiut tego dewelopera to jednak symulator prezydenta I Am Your President. Wcielamy się w nim w fikcyjnego przywódcę Stanów Zjednoczonych. Rozgrywka to głównie dialogi, podejmowanie decyzji, ale też zarządzanie strategicznymi zasobami kraju. Wielka szkoda, że przy takiej ilości tekstu nie ma polskiej wersji językowej. Na pewno nie jest to wybitna gra, ale ma na siebie oryginalnym pomysł.

8. I Am Your President, Najlepsze gry o polityce – 10 tytułów o wielkiej władzy, rządzeniu i spiskach

GramTV przedstawia:

Strona 1/3
Następna strona

Tagi:

Felieton
SuperPower 2
I Am Your President
Rogue State
Sejm the Game
President Studio
ranking TOP 10
suzerain
democracy 4
Brave At Night
Yes, Your Grace
Not Tonight
We. the Revolution
polityka
Polyslash
Realpolitiks
Jujubee
Mateusz Mucharzewski

Tłumaczę graczom i pasjonatom gier, co dzieje się w polskim oraz światowym gamedevie – profesjonalnie, ciekawie i merytorycznie.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112