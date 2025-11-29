Najlepsze gry o polityce – 10 tytułów o wielkiej władzy, rządzeniu i spiskach

Polityka to jeden z tych dużych tematów, które nie mają istotnej ekspozycji w grach wideo. Jest to oczywiście uzasadnione, bo ciężko zaprojektować sensowną mechanikę związaną z rządzeniem. Kilka studiów podjęło jednak próbę zrobienia czegoś w tym aspekcie – często z bardzo dobrym skutkiem.

W dzisiejszym rankingu przyjrzymy się najlepszym grom o polityce – głównie tej wielkiej, współczesnej, ale niekiedy też spojrzymy na mniejszą skalę i realia historyczne. Wielkich i znanych tytułów nie będzie, bo sektor AAA stroni od tego tematu i zazwyczaj pokazuje go jako wątek drugorzędny. Poniższe zestawienie będzie więc okazją do poszerzenia horyzontów.

10 najlepszych gier o polityce

10. Not Tonight

Zaczynamy od gry, która opiera się na sprawdzaniu dokumentów tożsamości osób, które chcą wejść do baru czy klubu nocnego. Pod tym wszystkim kryje się jednak polityczny przekaz. Świat Not Tonight to post-Brexitowa rzeczywistość, w której nie wszystko poszło zgodnie z planem, a władzę przejęła skrajna prawica. Polityka nie jest więc głównym tematem mechaniki (stąd tylko 10. miejsce), ale pełni istotną rolę w historii, pokazując jak różne decyzje polityczne wpływają na życie obywateli państwa i w jaki sposób drobny błąd może skończyć się deportacją. Mocny komentarz do współczesnych problemów społecznych.

9. SuperPower 2

Przechodzimy do gry, która w pełni poświęcona jest wielkiej polityce. SuperPower 2 to strategia geopolityczna, w której podejmujemy decyzje strategiczne jednego państwa. W grze odpowiadamy za trzy obszary – politykę, gospodarkę oraz obszar militarny. To pozwala poczuć się jak prawdziwy władca wybranego mocarstwa i zobaczyć jak decyzje wpływają nie tylko na los swoich obywateli, ale też inne kraje na całym świecie. Jeśli chodzi o takie gry to do wyboru jest kilka tytułów. SuperPower 2 to akurat klasyka, jeszcze z 2004 roku. Na rynku mamy więc kilka młodszych, ładniejszych i ciekawszych produkcji. One też znajdą swoje miejsce w tym tekście.

8. I Am Your President

W tym tekście pojawi się wyjątkowo dużo polskich gier. Rodzimi twórcy zaskakująco często podejmują tematy polityczne. Takim przykładem jest President Studio, znane obecnie głównie z Crime Scene Cleaner. Debiut tego dewelopera to jednak symulator prezydenta I Am Your President. Wcielamy się w nim w fikcyjnego przywódcę Stanów Zjednoczonych. Rozgrywka to głównie dialogi, podejmowanie decyzji, ale też zarządzanie strategicznymi zasobami kraju. Wielka szkoda, że przy takiej ilości tekstu nie ma polskiej wersji językowej. Na pewno nie jest to wybitna gra, ale ma na siebie oryginalnym pomysł.