Deus Ex wrócił nad Wisłą, a o reszcie szkoda gadać - polskie gry w lutym

Nikt Was miesiąc temu nie oszukiwał. Jeśli czytaliście podsumowanie styczniowych premier, na pewno wiedzieliście czegoś się spodziewać. Miesiąc zapowiadał się bardzo słabo i taki finalnie był. Najgłośniejszym tytułem był Sancticide w książkowym świecie Komornika, który okazał się bardzo słaby i nie przyciągnął zbyt dużej publiki. Cała reszta to mikroskopijne premiery o których, niestety, za tydzień nikt nie będzie pamiętał.

Była jednak jedna, nieoczekiwana premiera. Na tym mizernym tle bardzo dobre wrażenie zrobił wczesny dostęp Peripeteia. Ten indyk nawiązuje, pod kątem rozgrywki i stylistyki, do klasycznych odsłon Deus Ex. Gra zbiera dobre opinie i zdecydowanie warto się nią zainteresować.

To więc nie będzie długie podsumowanie. Pamiętajcie jednak, że posucha właśnie się kończy. Marzec pod kątem premier będzie bardzo intensywny i powinien przynieść pierwsze w tym roku duże hity. Za to przynajmniej trzymam kciuki.

Dane sprzedażowe pochodzą z serwisu Gamalytic i dotyczą tylko Steama. Stan na 1.03.2025.

Najważniejsze polskie premiery gier w lutym 2025 roku

Peripeteia (wczesny dostęp)

Ninth Exodus

Polski Deus Ex? W pewnym sensie tak. Peripeteia mocno nawiązuje do pierwszych odsłon tej kultowej serii. Mamy więc strzelanie, skradanie się, elementy RPG, a także cyberpunkowy świat. W dodatku będący naszym krajem w futurystycznej formie. Gra zbiera bardzo dobre opinie, co dobrze wróży na przyszłość. Wczesny dostęp powinien pozwolić na dopracowanie wszystkich mechanik i późniejsze wydanie całkiem sympatycznego indyka. Bezapelacyjnie polska gwiazda lutego.

Oceny na Steam: 88%

Sprzedaż na Steamie: 208 tys. $ przychodu, 12 tys. kopii

Peak graczy na Steamie: 627

Platformy: PC

Sancticide (wczesny dostęp)

Red Square Games / Sylen Studio

Trzecie podejście do growej adaptacji twórczości Michała Gołkowskiego i trzecie nieudane. Pisarz nie ma szczęścia do współpracy z Red Square Games i Sylen Studio. Ich najnowsze dzieło, czyli Sancticide, to projekt bardzo nieudany na wielu polach. Mocno nieprzemyślany, niedopracowany i zabugowany. Zainteresowanie grą też nie powala na kolana. Nie wiem czy wczesny dostęp wiele zmieni. Z tej mąki chleba raczej nie będzie.

Oceny na Steam: 64%

Sprzedaż na Steamie: 10,6 tys. $ przychodu, 1,4 tys. kopii

Peak graczy na Steamie: 40

Platformy: PC

Nasz playtest

Dream Cage

Hitori De Productions

Paraliż senny to nic przyjemnego, zwłaszcza jak nawiedzają ciebie przerażające monstra. Taki właśnie pomysł na siebie ma Dream Cage. Gra jest mała, tania, ale fani horrorów mogą znaleźć w niej całkiem sporo atrakcji. Taki jednak mamy miesiąc, że nawet ten tytuł staje się jedną z ciekawszych premier.

Oceny na Steam: 70%

Sprzedaż na Steamie: 25 tys. $ przychodu, 4,5 tys. kopii

Peak graczy na Steamie: 55

Platformy: PC

Unbroken (wczesny dostęp)

MGP Studios