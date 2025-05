Gdy Polska zderzy się z Japonią. Recenzujemy JDM: Japanese Drift Master

Przylecieliśmy do Japonii jako Touma, polski kierowca, chcący zrobić wyścigową karierę na terenie kraju kwitnącej wiśni. To pierwszy i jeden z najistotniejszych punktów, który od początku przykuwał uwagę graczy z całego świata, w tym moją. Lokalizacja. Pomysł umiejscowienia akcji gry w tak pięknym i malowniczym kraju, był strzałem w dziesiątkę, wszak kultura driftu i tuningu jest w tym kraju wysoko rozwinięta. Istniało tylko jedno ryzyko – czy twórcom uda się oddać ducha Japonii? Nie wszystkie gry robią to dobrze, a ostatnią produkcją, choć z nieco innego gatunku, w której naprawdę czułem się jakbym odwiedził to piękne państwo było Ghostwire Tokyo. Na całe szczęście, polskie studio podeszło do tematu z taką samą pieczołowitością, dzięki czemu JDM: Japanese Drift Master posiada jeden z najlepiej wykreowanych światów (Guntama) inspirowanych Japonią w grach wideo (do tego całkiem spory).

Mamo, mamo! Kupi mi Need for Speeda! Przecież mamy Need for Speeda w domu. Need for Speed w domu: JDM: Japanese Drift Master. Ten popularny tekst z memów na ogół ma być złośliwy, ale nie w tym przypadku. Nie musimy ciągle spoglądać w stronę zagranicznych tytułów, skoro rodzime studio potrafi stworzyć grę równie dobrą i dającą wiele frajdy? Studio Gaming Factory wykonało kawał dobrej pracy, ale nie da się też ukryć, że JDM nadal wymaga pewnych poprawek, aby stać się produkcją jeszcze lepszą w przyszłości. Wsiądźmy jednak w samolot i zacznijmy od początku…

Mamy tutaj wszystko. Charakterystyczną florę i faunę, budynki, miejsca inspirowane różnymi regionami Japonii, góry, jeziora, a nawet sporych rozmiarów metropolię. Każde drzewo wiśni, każda kapliczka przy drodze, sklepik, czy inna świątynia, zostały wykonane z sercem i szacunkiem do Japonii. Przynajmniej tak czułem grając i obserwując tereny wokół siebie. Do tego w grze pojawia się wiele miejsc, które jesteśmy w stanie spotkać na żywo (góra Fuji, miejsce narodzin driftu, słynny parking dla samochodowych wariatów), a nawet kilka ciekawych nawiązań do japońskiej popkultury (Gundam w tych samych rozmiarach co ten, który stoi w realnym świecie w Yokohamie, nawiązania do Initial-D, Pokemonów itp.). Całośc robi fantastyczne wrażenie, również graficznie (o tym szerzej powiem w dalszej części tekstu). Jeśli w grach fabularnych jesteście w stanie czasem przystanąć swoim bohaterem i podziwiać w ciszy widoki, to wierzcie mi, tutaj będziecie mieli ochotę na to samo.

Manga, czyli o tym jak Polak podbija Japonię

JDM: Japanese Drift Master posiada fabułę w postaci mangi. Po graniu w darmowy prolog, spodziewałem się zwykłej, luźnej opowieści, która raczej nie zrobi jakiegoś większego wrażenia, ale pełna wersja gry mocno mnie pod tym kątem zaskoczyła. Faktycznie, początek wydaje się bardzo lekki, niemal młodzieżowy, ale z czasem pojawia się coraz więcej intryg, plot twistów, seksu, zdrad i sporo mocnej akcji – nie tylko związanej z wyścigami. Całość została podana w bardzo przystępny sposób, również pod kątem dawkowania kolejnych „kartek”, co uważam za plus – historia nie powinna was zmęczyć, a wręcz przeciwnie, chętnie zakończycie kolejne wyścigi, aby poznać dalsze losy bohaterów. Swoją drogą Ci mają fajnie zarysowane charaktery i nie są płascy. Można ich polubić lub wręcz znienawidzić. Pssst, warto być uważnym, bowiem sama manga również zawiera kilka ciekawych easter ergów. Jeśli chodzi o sposób rysowania, nie jestem jakimś znawcą w temacie, ale dla mojego oka było naprawdę bardzo dobrze. Fajnym plusem są także wkomponowane dźwięki, które podkreślają daną akcję, na przykład uderzenia, pisk opon i tym podobne.

Jest co robić, ale...

Gra posiada zadania fabularne i dodatkowe, które pozwalają zarobić trochę pieniędzy na kolejne ulepszenia i samochody. Bardzo podobały mi się misje kurierskie, w której jeździmy służbowym autem i rozwozimy sushi – oczywiście możliwie jak najszybciej, uzyskując możliwie najlepszą ocenę za drift, ale przy okazji nie niszcząc dania. Była to miła odskocznia od fabularnych akcji. Czasem podwozi się dziewczyny i podczas takiej przejażdżki również trzeba driftować, aby wywołać u nich ekscytację. Mam tu jednak kilka zastrzeżeń. Po pierwsze, tych aktywności pobocznych nie było zbyt wiele. Po drugie, brakowało mi więcej możliwości, aby zaimponować dziewczynom. Jasne to gra o głównie o drifcie, ale czułem że jazda pod prąd lub z wysoką prędkością, albo chociaż mijanie o włos samochodów powinno naliczać dodatkowe punkty. Zauważyłem też pewną fabularną niekonsekwencję. Przykład: w jednej misji jedna z bohaterek chce abyśmy ją gdzieś podrzucili jej samochodem i faktycznie w tej misji obejmujemy stery kompaktowej Hondy bohaterki i jedziemy na miejsce. W innej misji, jedna z postaci wyraźnie mówi nam „weź mój wóz i goń go”, po czym misję zaczynamy… ze swoim samochodem, a nie pojazdem wskazanym przez bohatera w historii. Dlaczego w jednej misji się dało, a w innej nie? Nie wiem, ale szkoda, bo to na pewno bardziej poprawiłoby imersję.

Brakuje też szybszej możliwości zmiany samochodu. To znaczy rozumiem, że realistycznie jest pojechać do garażu, ale po pewnym czasie wychodzi z człowieka lenistwo i jeśli mamy aktualnie samochód ustawiony pod grip, a kolejna misja jest driftowa, to musimy przejść przez nieco długą procedurę zmiany samochodu na inny (dojazd lub teleport w dane miejsce, ekrany ładowania itp.). Na pewno taka opcja w przyszłości mogłaby wiele ułatwić niecierpliwym graczom. Podkreślę jednak, że tutaj się trochę czepiam i próbuję wczuć w ogół ludzi, bo jednak model jazdy jest na tyle fajny, że dodatkowa przejażdżka do garażu nie sprawiała mi problemu.

Gaz do dechy i niech Ci wykręci bebechy!

Zanim przejdę do tego co najważniejsze, czyli jak się jeździ w JDM: Japanese Drift Master, jak mantrę powtórzę po raz kolejny: gra ma w nazwie słowo „drift” i choć faktycznie jest skupiona głównie na tego typu zabawie, to osoby nie przepadające za takim stylem pokonywania zakrętów, również znajdą tu coś dla siebie. Twórcy postanowili przygotować dwa warianty – Arcade i Simcade. Arcade oferuje uproszczony model jazdy, który pomaga łatwo wchodzić bokiem w zakręty i utrzymywać drift, zapobiega nieoczekiwanym poślizgom, blokowaniu się kół i tym podobne. To bardzo dobra opcja dla osób, które nie mają zbytnio styczności z samochodówkami, ale chcieliby jednak trochę pośmigać. Podejrzewam jednak, że większość osób i tak wybierze tryb Simcade, który zaoferuje graczowi znacznie więcej. Tutaj jednak znów trzeba grę podzielić na pół. Będą bowiem gracze, którzy zagrają na padzie, a inni na kierownicy. Gra na padzie mimo wszystko wydaje się być łatwiejsza i nad jazdą w poślizgu znacznie łatwiej jest zapanować, ale kierownica (zwłaszcza dla mniej obytych z nią użytkowników) może stanowić znacznie większe wyzwanie. Przykładowo, na padzie nie miałem większych problemów z jazdą jakimkolwiek stylem, ale już na kierownicy z driftem sobie nie radziłem. Jestem jednak przyzwyczajony do typowo torowej jazdy, więc z kolei samochodem ustawionym pod grip, radziłem sobie bardzo dobrze w obu przypadkach. Generalnie widać, że twórcy poszli drogą easy to play, hardo to master, więc próg wejścia nie jest zbyt wysoki, ale jeśli poświęcimy grze odpowiednio dużo czasu, wówczas będzie się dało zdziałać cuda.

Przede wszystkim JDM ma bardzo fajny feeling prowadzenia pojazdów. Dobrze czuć zawieszenie różnych samochodów, a także ich odmienne osiąg. Z kolei sam drift jest najprzyjemniejszym jaki spotkałem w grach, które go oferują. Nie męczy, a gdy złapiemy dobrą prędkość i kąt, po czym uda nam się polecieć bokiem kilka zakrętów pod rząd to satysfakcja jest nie do opisania. Jasne, pewnie na zawodowych, wirtualnych drifterach nie zrobi to jakiegoś super wrażenia, ale „przeciętny Kowalski”, będzie miał tu sporo frajdy. Do dyspozycji mamy niemal trzydzieści samochodów z czego zdecydowana większość jest na licencji marek Nissan, Subaru, Honda i Mazda. Z jednej strony ktoś może powiedzieć, że to niewiele, z drugiej jednak, przypomnę że zespół odpowiedzialny za JDM nie był jakiś gigantycznych rozmiarów, a samochody które trafiły do gry zostały bardzo skrupulatnie odwzorowane, zarówno w zakresie ich wyglądu, jak i od strony właściwości jezdnych i osiągów.

W związku z tym, każdy model samochodu prowadzi się inaczej. Jedne lepiej trzymają się drogi, innymi buja jak na morzu, czuć ich zróżnicowaną masę i możliwości po naciśnięciu na gaz lub hamulec. Tutaj zaczyna się jednak cała zabawa. Gra ma na tyle rozbudowany system tuningu, że nawet jeśli kupicie wymarzony samochód, np. Mazdę MX-5 i stwierdzicie, że jest fajna, tylko strasznie nią rzuca, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby ustawić ją w taki sposób, że będzie zachowywała się jak torówka. Możliwości tuningowych od strony technicznej jest naprawdę bardzo dużo. Oczywiście również w przypadku dostępnych części na wymianę. Generalnie tuningiem można w tej grze zdziałać cuda – o ile wiemy co robimy. Jeśli jednak nie wiemy i lecimy na czuja, możemy doprowadzić do sytuacji, w której samochód będzie się prowadził wręcz tragicznie. Za to należy się pochwała, ponieważ JDM na tym polu wyprzedza ostatnie Need for Speedy o lata świetlne.

Modyfikuj, testuj i graj tak jak lubisz

Jak Japonia i tuning to oczywiście nie mogło zabraknąć wizualnego upiększania samochodów. Części, które możemy zamontować jest bardzo wiele, a zdobywamy je poprzez zwiększanie poziomu biegłości samochodu. Im dłużej jeździmy daną furą, tym rośnie jej poziom, a na konkretnych levelach odblokowują się kolejne elementy. Wymienicie tu klasyczne elementy takie jak błotniki, spoilery, maskę, progi, felgi, lusterka i tym podobne. Co ciekawe, tuning wizualny obejmuje także wnętrze auta, więc spokojnie wymienicie kierownicę, fotele i gałkę zmiany biegów. To na pewno dobra opcja dla osób, którzy lubią używać widoku z wnętrza samochodu. No właśnie, skoro już przy tym jesteśmy. W prologu moim dużym zarzutem było zbyt duże oddalanie się kamery pościgowej za samochodem, wraz ze wzrostem prędkości. Gdy jechało się naprawdę szybko, wówczas auto wydawało się bardzo małe i nie czułem nad nim zbyt dobrej kontroli. Twórcy chyba wysłuchali moich modlitw, bowiem dają wybór – można mieć kamerę o jakiej właśnie powiedziałem lub statyczną i wówczas ruchy kamery za samochodem są minimalne tak jak lubię.