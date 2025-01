Nowe Gran Turismo uderza w bandę, a prowizorka i tak najlepsza - polskie gry w grudniu

Największym sukcesem miesiąca jest wczesny dostęp Astrometici. Kosmiczny survival z portfolio RockGame zbiera dobre oceny i nieźle się sprzedaje, powoli dobijając do miliona dolarów przychodu na Steamie. Gracze póki co nie uciekli z tej gry, co daje duże powody do optymizmu. Tyle, że jest to gra tureckiego studia BeryMery, a krajowy jest tylko wydawca. Nadal jednak jest się z czego cieszyć.

Dane sprzedażowe pochodzą z serwisu Gamalytic i dotyczą tylko Steama. Stan na 1.01.2025.

Najważniejsze polskie premiery gier w grudniu 2024 roku

Rennsport (wczesny dostęp)

Teyon

Przedziwna historia. Musimy jednak od niej zacząć, bo mówimy o dużej grze od renomowanego studia Teyon, które jeszcze niedawno zachwycało nas RoboCopem. Krakowski deweloper od jakiegoś czasu pracuje nad ścigałką Rennsport, która ma być czymś w rodzaju Gran Turismo czy Forzy Motorsport, ale z większym naciskiem na wyścigi sieciowe i esport. Grę wydaje niemieckie Competition Company, które prowadzi bardzo dziwny marketing nastawiony na ograniczanie informacji o grze. Nie powinna więc dziwić nagła premiera. Niestety od dłuższego czasu dochodziły do mnie informacje, że Rennsport jest w kiepskim stanie i wczesny dostęp to niestety potwierdził. Gra zbiera fatalne oceny. Do pełnej premiery jeszcze daleka droga.

Oceny na Steam: 36%

Sprzedaż na Steamie: 6,2 tys. $ przychodu

Peak graczy na Steamie: 129

Platformy: PC

Simrail

Simrail

Kolejna, niezbyt optymistyczna historia. Simrail wyszło w grudniu z wczesnego dostępu, w którym radziło sobie całkiem nieźle, budując sporą społeczność i generując zyski. Co jednak poszło nie tak? To, że twórcy nie dowieźli wielu obiecanych funkcjonalności (np. edytor). W sumie nie może to dziwić, bo kontrowersji wokół Simrail było wcześniej kilka. Deweloperowi oberwało się chociażby za wydanie drogiego DLC jeszcze w czasach wczesnego dostępu czy słabą komunikację z graczami, ale też inwestorami. Narzekał na to między innymi prezes PlayWay, które jest udziałowcem studia. Wyszło więc kiepsko, mimo że potencjał był spory. To jednak taki typ gier, że dalszy rozwój może przynieść wiele pozytywnego.

Oceny na Steam: 84%

Sprzedaż na Steamie (tylko pełna wersja): 100 tys. $ przychodu, 4,2 tys. kopii

Sprzedaż na Steamie (razem z wczesnym dostępem): 2,9 mln $ przychodu, 122 tys. kopii

Peak graczy na Steamie (tylko pełna wersja): 2 212

Platformy: PC

OHV (wczesny dostęp)

Przemysław Hadała