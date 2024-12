Nowa Dynastia, podążanie za znaczeniem i podziemny mechanik - polskie gry w listopadzie

Pamiętacie podsumowanie październikowych, polskich premier gier? Napisałem wtedy, że to był dobry miesiąc. Na koniec tego artykułu zaznaczyłem też, że nie powinniśmy mieć wielkich oczekiwań po listopadzie. Nie chcę Was zniechęcać do dalszej lektury, ale rzeczywistość potwierdziła moją prognozę. Nie wyłączajcie jednak karty w przeglądarce. O kilku grach warto przeczytać parę słów.

Klasycznie mieliśmy bohatera miesiąca, który tym razem był wręcz pewniakiem. W listopadzie z wczesnego dostępu wyszło Sengoku Dynasty, które od dawna pokazywało spory potencjał. Mamy więc drugą produkcję z nieformalnej serii Dynasty, która odniosła sukces (pierwszą jest Medieval Dynasty). Szkoda tylko, że tym razem duża jego część trafi do kieszeni niemieckiego wydawcy, firmy Toplitz Productions.

Czy na coś jeszcze warto zwrócić uwagę? Obiecuję, że tak. Konkretne tytuły poznanie nieco niżej.

Dane sprzedażowe pochodzą z serwisu Gamalytic i dotyczą tylko Steama. Stan na 1.12.2024.

Najważniejsze polskie premiery gier w listopadzie 2024 roku

Sengoku Dynasty

Superkami

Największy hit tego miesiąca i dowód na to, że na rynku survivali nadal można osiągnąć sukces. Gra przenosi sprawdzone w Medieval Dynasty schematy do świata feudalnej Japonii. Pamiętajmy, że nie każdy taki ruch się udał (chociażby słabe Wild West Dynasty), a więc nie jest tak, że studio Superkami miało gotowca, którego nie dało się zepsuć. Specjalnie dla nas premierę gry skomentował prezes studia, Jan Cieślar.

Wersja 1.0 to dla nas podsumowanie ponad rocznego Early Accessu i ważny etap rozwoju gry. Planujemy kolejne aktualizacje, opisane na roadmapie na Steam, a także pracujemy nad wersjami konsolowymi. Sengoku Dynasty to typowy longseller i dotychczasowe wyniki sugerują, że gra sprzeda się w co najmniej milionie egzemplarzy. Wiemy o problemach z optymalizacją zgłaszanych przez część graczy i intensywnie nad nimi pracujemy – poprawki pojawią się w najbliższej aktualizacji. Cieszy nas jednak, że większość opinii jest entuzjastyczna, a gracze spędzają w Sengoku Dynasty dziesiątki, setki, a nawet tysiące godzin, co motywuje nas do dalszego rozwoju projektu.

Oceny na Steam: 73%

Sprzedaż na Steamie (tylko wersja 1.0): 500 tys. $ przychodu, 42 tys. kopii

Sprzedaż na Steamie (razem): 5,7 mln $ przychodu, 243 tys. kopii

Peak graczy na Steamie: 9 161

Platformy: PC

Follow the meaning

HiKing Mind Studio

Perełka tego miesiąca i gra, którą zdecydowanie polecam każdemu. Zwłaszcza, że kosztuje raptem 17 zł. Follow the meaning to debiut niewielkiego zespołu HiKing Mind, który na start przygotował małą (przejście zajmuje około godziny) przygodówkę point&click, z bardzo uroczą oprawą wizualną i relaksującą rozgrywką. Do tego, jak na tę skalę, widać pewne zainteresowanie wśród graczy. Indie, które w kilka dni sprzedaje ponad 10 tysięcy kopii, nawet przy tej cenie, to całkiem spory sukces. Podziela go Marcin Malinowski, współtwórca gry, który skomentował dla nas premierę Follow the meaning.

Follow the Meaning to nasza pierwsza produkcja, a jako debiutanci dopiero poznajemy rynek. Tym bardziej cieszy nas, że gra w tydzień zdobyła już blisko 300 ocen, z czego około 92% to recenzje pozytywne. Taki wynik pozwala nam uznać nasz debiut za duży sukces. Dużą rolę w tym osiągnięciu odegrał nasz wydawca, Second Maze, który nie tylko pomógł w promocji gry, ale także w jej dopracowaniu. Jesteśmy wdzięczni za to wsparcie i z niecierpliwością patrzymy w przyszłość!

Oceny na Steam: 94%

Sprzedaż na Steamie: 49 tys. $ przychodu, 14,7 tys. kopii

Peak graczy na Steamie: 276

Platformy: PC

W.A.N.D. Project

The Knights of Unity / Untold Tales