Mgliste Silent Hill, miasto Cthulhu i skrytki niespodzianki - polskie gry w październiku

Silent Hill 2, Age of History 3, Worshippers of Cthulhu i Storage Hunter Simulator. W październiku wyszło wiele polskich gier. Sprawdź jak sobie poradziły i w co wypada zagrać.

Mówi się, że październik to szalenie trudny moment na wydawanie gier. Polski gamedev należy jednak do odważnych i konkurencji hitów AAA się nie boi. W efekcie w zeszłym miesiącu do sprzedaży trafiło ponad 20 rodzimych produkcji. Dużo i to bardzo. Co najważniejsze, nie zabrakło w tym jednego, wielkiego hiciora. Są też mniejsze produkcje, które dobrze sobie poradziły. Mamy więc stosunkowo sporo tytułów, które warto będzie sprawdzić.

Drugi największy hit miesiąca, w dodatku od solo dewelopera. Łukasz Jakowski od lat rozwija serię Age of History, która właśnie otrzymała trzecią odsłonę. Bardzo wysoki peak i całkiem niezła sprzedaż. Do tego mnóstwo pozytywnych opinii. Jeśli więc lubicie Hearts of Iron, koniecznie sprawdźcie również polską alternatywę. Na pewno będziecie się dobrze bawić, a przy okazji wspomożecie polskiego dewelopera. Temu jednak, patrząc po liczbach, bieda raczej nie grozi.

O tej premierze powiedziano już tyle, że ciężko cokolwiek dodawać. Wielki hit, który dosyć szybko przebił barierę miliona egzemplarzy. Wielu miało wątpliwości czy Bloober Team podoła temu wyzwaniu. Ja jednak zawsze w nich wierzyłem. Kto jeszcze nie grał koniecznie musi sprawdzić ten tytuł, bo jakości jest w nim mnóstwo. Niedawno krakowskie studio zapowiedziało nowe IP, czyli Cronos: A New Dawn. Tyle, że tę grę od dawna robił inny zespół. Pytanie więc za co teraz zabiorą się ludzi, którzy stworzyli Silent Hill 2. Mam nadzieję, że współpraca z Konami będzie kontynuowana.

Nie da się więc ukryć, że to był dobry miesiąc. Doceńmy to, bo takie wnioski nie pojawiają się regularnie w podsumowaniach miesiąca premier polskich gier.

Oczywiście październikowym hitem był Silent Hill 2. Optymizm w przypadku tego komercyjnego i artystycznego przeboju studzi tylko kwestia tego jak dużo zarobi na tym Bloober Team. Na ten moment nie znamy żadnych szczegółów umowy z Konami i wielkości tantiem z zysków. Te na pewno będą duże, ale nikt nie wie ile z tego trafi do Krakowa. Jak jest przekonamy się pewnie dopiero w nowym roku. Oprócz tego zaskakująco dobrze poradził sobie niepozorny symulator Storage Hunter. Nie pomińcie też jakościowych indyków - Age of History 3 oraz Moon Mystery.

Pamiętacie podsumowanie czerwca i grę Republic of Pirates? Jej twórcy przenieśli idee tego city buildera do świata Cthulhu. Efekt właśnie trafił do wczesnego dostępu. Gra zebrała bardzo dobre opinie, nieźle wystartowała, ale… to nieco za mało. Widać w tej produkcji spory potencjał, ale twórcy oczekiwali więcej. Sami zresztą sprawdźcie jak premierę Worshippers of Cthulhu skomentował dla nas Maciej Strużyna, założyciel studia.

Wydanie gry w EA było dla nas czymś nowym i nie wiedzieliśmy czego się spodziewać. Jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni zaangażowaniem community, które ma mnóstwo pomysłów i nawet pomaga nam znajdować rzadkie błędy, których nie wychwyciliśmy przed wydaniem. 90% pozytywnych recenzji na Steam motywuje nas mocno do dalszej pracy. Z naszych prognoz wynika, że zwrot kosztów produkcji osiągniemy, ale dopiero za jakieś 12 miesięcy, co jest trochę poniżej naszych oczekiwań.

Oceny na Steam: 91%

Sprzedaż na Steamie: 364 tys. $ przychodu, 18 tys. kopii

Peak graczy na Steamie: 1 131

Platformy: PC

Forgive Me Father 2

Byte Barrel

Kontynuacja bardzo udanego boomer shootera nie zawiodła. Gracze ponownie docenili unikatowy design, klimat, ale też intensywną walkę i sporo emocji. Warto też zauważyć, że nad Forgive Me Father 2 pochyliły się również światowe media, co zaowocowało bardzo ładną średnią na Metacritic. Więcej o premierze opowiedział mi prezes studia, Ernest Krystian.

Jesteśmy niezwykle zadowoleni z odbioru drugiej części Forgive Me Father przez graczy i krytyków. Obecnie gra utrzymuje 88% pozytywnych recenzji na Steamie, a my już pracujemy nad usprawnieniami, które mogą jeszcze bardziej poprawić ten wynik. Tak jak w przypadku pierwszej części, współpraca ze społecznością w celu stworzenia najlepszego możliwego doświadczenia dla graczy jest i pozostanie naszym priorytetem. Gorąco zachęcamy do zanurzenia się w tym komiksowym świecie, gdzie szaleństwo czai się na każdym kroku, oraz do pozostawienia recenzji!

Oceny na Steam: 88%

Średnia na Metacritic: 86%

Sprzedaż na Steamie: 145 tys $ przychodu, 5 tys. kopii

Sprzedaż na Steamie (razem z wczesnym dostępem): 507 tys. $ przychodu, 29,9 tys. kopii

Peak graczy na Steamie: 299

Platformy: PC

Moon Mystery

Cosmoscouts

Polski shooter inspirowany Half-Life 2 wzbudzał przed premierą bardzo duże zainteresowanie. Wydawało się, że to może być wielki hit. Niestety przed wydaniem nieco zabrakło widoczności, przez co liczby sprzedażowe nie powalają na kolana. Zdecydowanie dało się wyciągnąć więcej. Z drugiej strony gra zbiera bardzo dobre oceny i bez wątpienia powinniście dać jej szansę. To kolejna rodzima produkcja z października, którą warto nadrobić.

Oceny na Steam: 72%

Sprzedaż na Steamie: 56,7 tys. $ przychodu, 4 tys. kopii

Peak graczy na Steamie: 274

Platformy: PC

Gunsmith Simulator

Game Hunters/PlayWay

Nie sądziłem, że symulator rusznikarza okaże się takim hitem. Już wczesny dostęp pokazywał bardzo duży potencjał w tej grze, co tylko potwierdziła pełna wersja. Nie jest to może kolejny, spektakularny sukces w gatunku, ale na pewno należy patrzeć na ten projekt ze sporym podziwem. Warto sprawdzić jeśli interesuje Was taka tematyka.

Oceny na Steam: 85%

Sprzedaż na Steamie (tylko pełna wersja): 400 tys. $ przychodu, 24 tys. kopii

Sprzedaż na Steamie (razem z wczesnym dostępem): 2,1 mln $ przychodu, 146 tys. kopii

Peak graczy na Steamie: 1 465

Platformy: PC

Don’t Be Afraid 2

Cat-astrophe Games / Eneida Games / Untold Tales

Kontynuacja małego, ale na swój sposób ciekawego horroru. Gra jest nieźle oceniana, ale trudno mi powiedzieć jaki jest sens jej istnienia. Takie produkcje dawno wyszły z mody, co tylko potwierdza niska sprzedaż. Do tego w projekt zaangażowane są aż trzy firmy. Wątpliwe więc, aby ktoś na tym dobrze zarobił. Jeśli jednak sięgniecie po Don’t Be Afraid 2, pewnie czasu nie stracicie. Zwłaszcza jeśli lubicie escape roomy.

Oceny na Steam: 74%

Sprzedaż na Steamie: 15 tys. $ przychodu, 1,5 tys. kopii

Peak graczy na Steamie: 56

Platformy: PC