Ubisoft stanie w obliczu strajku. Pracownicy sprzeciwiają się zwolnieniom

Zatrudnieni w Ubisoft we Francji podjęli decyzję o rozpoczęciu strajku wymierzonego w plany restrukturyzacyjne firmy. Jak informuje francuski dziennik Les Echos, reprezentujące pracowników związki zawodowe jednogłośnie opowiedziały się za akcją protestacyjną, która ma potrwać od 10 do 12 lutego 2026 roku. Protest ma być skoordynowany również z organizacjami działającymi poza Francją, aby nagłośnić sytuację na arenie międzynarodowej.

Restrukturyzacja Ubisoftu wywołała bunt. Zapowiedziano strajk

Decyzja związków jest odpowiedzią na niedawno ogłoszoną reorganizację struktur Ubisoftu. Firma zapowiedziała szeroko zakrojone zmiany, obejmujące zamykanie części studiów oraz redukcję zatrudnienia. Pierwsze szczegóły dotyczące zwolnień są już znane i zakładają likwidację około 200 stanowisk w paryskiej centrali. To jednak dopiero początek procesu, który według związków może mieć znacznie większy zasięg.