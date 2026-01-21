Ubisoft skasował remake Prince of Persia: Piaski Czasu. Łącznie studio anulowało 6 gier

Decyzje są efektem kilkumiesięcznego przeglądu całego portfolio oraz planów wydawniczych na najbliższe trzy lata. Firma zapowiada powrót do najwyższych standardów jakości w segmencie przygodowych gier z otwartym światem oraz położenie mocniejszego nacisku na projektowanie gier-usług. W praktyce oznacza to ostrzejszą selekcję projektów i koncentrację zasobów na tytułach o największym długofalowym potencjale.

Prince of Persia: Piaski Czasu Remake skasowane. Ubisoft anulował również inne gry, które znajdowały się w produkcji

Ubisoft ogłosił ogromną reorganizację, która już na starcie przynosi bolesne decyzje dla graczy. Francuski wydawca potwierdził skasowanie sześciu gier będących w produkcji oraz przesunięcie kolejnych siedmiu projektów w czasie. Wśród anulowanych tytułów znalazł się długo wyczekiwany remake Prince of Persia: Piaski Czasu , który przez lata przechodził burzliwą drogę produkcyjną i kilka razy zmieniał zespoły deweloperskie. Co ciekawe, jeszcze niedawno niektórzy insiderzy informowali, że gra może wyjść w każdej chwili, a niemal na pewno stanie się to w styczniu tego roku.

Wśród skasowanych produkcji są cztery niezapowiedziane gry, w tym trzy z zupełnie nowych marek, a także jeden projekt mobilny. Tożsamość szóstej anulowanej gry nie został ujawniont. Jednocześnie siedem innych tytułów otrzyma dodatkowy czas produkcji, aby spełnić nowe, podniesione kryteria jakościowe. W tym gronie znalazła się także niezapowiedziana gra planowana pierwotnie na rok finansowy 2026, która została przesunięta na 2027. W branży od dawna spekuluje się, że chodzi o remake Assassin’s Creed Black Flag, zwłaszcza po niedawnym pojawieniu się wpisu Assassin’s Creed Black Flag Resynced w europejskim systemie klasyfikacji wiekowej.

Do społeczności Prince of Persia, Chcemy podzielić się z Wami tą informacją bezpośrednio. Podjęliśmy trudną decyzję o wstrzymaniu prac nad grą Prince of Persia: The Sands of Time Remake. Wiemy, że jest to ogromne rozczarowanie. Gra ma ogromne znaczenie dla fanów i zespołów, które nad nią pracowały. Chociaż projekt miał realny potencjał, nie byliśmy w stanie osiągnąć poziomu jakości, na jaki zasługujecie, a kontynuowanie prac wymagałoby więcej czasu i inwestycji, niż mogliśmy odpowiedzialnie poświęcić. Nie chcieliśmy też wydać produktu, który nie dorównywałby poziomem oryginalnemu Sands of Time. Świat i dziedzictwo Prince of Persia nadal mają dla nas ogromne znaczenie, a ta decyzja nie oznacza, że rezygnujemy z tej serii. Dziękujemy za Waszą pasję, cierpliwość i miłość do Prince of Persia.

W trakcie rozmowy z mediami dyrektor finansowy Ubisoftu, Frederick Duguet, wyjaśnił motywy stojące za tą decyzją:

W ramach finalizacji reorganizacji przeprowadziliśmy w grudniu i styczniu przegląd wszystkich projektów, biorąc pod uwagę obecną ewolucję rynku, który stał się trwale bardziej selektywny. Ostatni kwartał pokazał niespotykany wcześniej poziom konkurencji i to jest nowa rzeczywistość.

Duguet podkreślił, że tylko najlepsze gry mają dziś szansę na sukces: