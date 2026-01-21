Ubisoft skasował remake Prince of Persia: Piaski Czasu. Łącznie studio anulowało 6 gier

Prince of Persia: Piaski Czasu Remake skasowane. Ubisoft anulował również inne gry, które znajdowały się w produkcji
Decyzje są efektem kilkumiesięcznego przeglądu całego portfolio oraz planów wydawniczych na najbliższe trzy lata. Firma zapowiada powrót do najwyższych standardów jakości w segmencie przygodowych gier z otwartym światem oraz położenie mocniejszego nacisku na projektowanie gier-usług. W praktyce oznacza to ostrzejszą selekcję projektów i koncentrację zasobów na tytułach o największym długofalowym potencjale.
Wśród skasowanych produkcji są cztery niezapowiedziane gry, w tym trzy z zupełnie nowych marek, a także jeden projekt mobilny. Tożsamość szóstej anulowanej gry nie został ujawniont. Jednocześnie siedem innych tytułów otrzyma dodatkowy czas produkcji, aby spełnić nowe, podniesione kryteria jakościowe. W tym gronie znalazła się także niezapowiedziana gra planowana pierwotnie na rok finansowy 2026, która została przesunięta na 2027. W branży od dawna spekuluje się, że chodzi o remake Assassin’s Creed Black Flag, zwłaszcza po niedawnym pojawieniu się wpisu Assassin’s Creed Black Flag Resynced w europejskim systemie klasyfikacji wiekowej.
Do społeczności Prince of Persia,
Chcemy podzielić się z Wami tą informacją bezpośrednio. Podjęliśmy trudną decyzję o wstrzymaniu prac nad grą Prince of Persia: The Sands of Time Remake. Wiemy, że jest to ogromne rozczarowanie. Gra ma ogromne znaczenie dla fanów i zespołów, które nad nią pracowały. Chociaż projekt miał realny potencjał, nie byliśmy w stanie osiągnąć poziomu jakości, na jaki zasługujecie, a kontynuowanie prac wymagałoby więcej czasu i inwestycji, niż mogliśmy odpowiedzialnie poświęcić. Nie chcieliśmy też wydać produktu, który nie dorównywałby poziomem oryginalnemu Sands of Time. Świat i dziedzictwo Prince of Persia nadal mają dla nas ogromne znaczenie, a ta decyzja nie oznacza, że rezygnujemy z tej serii.
Dziękujemy za Waszą pasję, cierpliwość i miłość do Prince of Persia.
W trakcie rozmowy z mediami dyrektor finansowy Ubisoftu, Frederick Duguet, wyjaśnił motywy stojące za tą decyzją:
W ramach finalizacji reorganizacji przeprowadziliśmy w grudniu i styczniu przegląd wszystkich projektów, biorąc pod uwagę obecną ewolucję rynku, który stał się trwale bardziej selektywny. Ostatni kwartał pokazał niespotykany wcześniej poziom konkurencji i to jest nowa rzeczywistość.
Duguet podkreślił, że tylko najlepsze gry mają dziś szansę na sukces:
Jeżeli jesteś numerem jeden lub dwa w danym segmencie i oferujesz świetną jakość, możesz liczyć na bardzo silną reakcję graczy i dobre wyniki finansowe. To właśnie kształtowało, pod jakim kątem przeglądaliśmy naszą bibliotekę. Podnieśliśmy kryteria jakości i skupiliśmy zasoby na projektach o największym potencjale długoterminowym.
Z kolei w przypadku nowych marek firma przyznaje, że ich tworzenie stało się trudniejsze niż wcześniej”
Zatrzymaliśmy trzy nowe IP, bo dziś stworzenie nowej marki jest trudniejsze niż kiedykolwiek. Jednocześnie wciąż mamy cztery nowe IP w produkcji, w tym March of Giants, które niedawno przejęliśmy. Wierzymy, że te projekty mogą odnieść duży sukces.
Równolegle do zmian w portfolio Ubisoft przebudowuje swoją strukturę wewnętrzną. Firma dzieli działalność na pięć tak zwanych Creative Houses, czyli zdecentralizowanych jednostek odpowiedzialnych jednocześnie za produkcję i wprowadzanie gier na rynek, z pełną odpowiedzialnością finansową. Każda z nich ma koncentrować się na określonych gatunkach i markach, od największych serii pokroju Assassin’s Creed i Far Cry, po gry familijne i casualowe.
Creative Houses 1 (Vantage Studios), skoncentrowane na skalowaniu i rozwijaniu największych oraz ugruntowanych marek Ubisoftu w celu przekształcenia ich w franczyzy generujące miliardowe przychody rok do roku.
Marki: Assassin’s Creed, Far Cry, Rainbow Six
Creative Houses 2, dedykowane rywalizacyjnym i kooperacyjnym strzelankom.
Marki, w tym: The Division, Ghost Recon, Splinter Cell
Creative Houses 3, zaprojektowane do prowadzenia wyselekcjonowanego katalogu dopracowanych gier-usług.
Marki, w tym: For Honor, The Crew, Riders Republic, Brawlhalla, Skull & Bones
Creative Houses 4, poświęcone immersyjnym światom fantasy oraz uniwersom napędzanym narracją.
Marki, w tym: Anno, Might & Magic, Rayman, Prince of Persia, Beyond Good & Evil
Creative Houses 5, skoncentrowane na odzyskaniu pozycji w segmencie gier casualowych i familijnych.
Marki, w tym: Just Dance, Idle Miner Tycoon, Ketchapp, Hungry Shark, Invincible: Guarding the Globe, Uno, Hasbro
Restrukturyzacja wiąże się również z redukcją kosztów, zamykaniem wybranych studiów oraz zwolnieniami, choć szczegółowa skala tych działań ma zostać ujawniona dopiero przy publikacji wyników kwartalnych. Jednocześnie firma wraca do obowiązkowej pracy stacjonarnej przez pięć dni w tygodniu, z pulą dni do wykorzystania na pracę zdalną.
Stanowisko w sprawie zmian zabrał także prezes Ubisoftu, Yves Guillemot, podkreślając wagę całego procesu:
Z jednej strony branża AAA stała się trwale bardziej selektywna i konkurencyjna, z rosnącymi kosztami produkcji i większymi wyzwaniami w budowaniu marek. Z drugiej strony wyjątkowe gry AAA, gdy odniosą sukces, mają dziś większy potencjał finansowy niż kiedykolwiek.
Guillemot nie ukrywa, że decyzje będą miały konsekwencje w krótkiej perspektywie:
To trudne wybory, ale konieczne, aby zbudować bardziej skupioną, efektywną i zrównoważoną organizację. Ten reset wpłynie na wyniki finansowe w latach 2026 i 2027, lecz w dłuższym horyzoncie ma wzmocnić Ubisoft i pozwolić mu wrócić na ścieżkę stabilnego wzrostu.
Dla graczy oznacza to jedno. Remake Prince of Persia: Piaski Czasu nie ujrzy już światła dziennego, a przyszłe premiery Ubisoftu mają pojawić się rzadziej, ale z ambicją wyznaczania jakościowych standardów, zamiast nadrabiania ilością.