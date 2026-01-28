Zaloguj się lub Zarejestruj

Krytykował decyzję o pracy z biura. Ubisoft miał nałożyć karę dyscyplinarną

Patrycja Pietrowska
2026/01/28 08:00
0
0

Pracownik Ubisoftu twierdzi, że został ukarany za komentarz o pracy z biura.

Jeden z wieloletnich pracowników Ubisoftu poinformował w mediach społecznościowych, że firma nałożyła na niego karę dyscyplinarną w postaci bezpłatnego zawieszenia. Sprawa dotyczy Davida Michaud-Crompa, który od ponad trzynastu lat jest związany z francuskim wydawcą. Według jego relacji decyzja została przekazana oficjalnie, a sankcja ma obowiązywać przez trzy dni.

Ubisoft
Ubisoft

Krytyka polityki biurowej kończy się konsekwencjami. Pracownik Ubisoftu mówi o bezpłatnym zawieszeniu

Jak przekazał zainteresowany we wpisie opublikowanym na LinkedInie, zawieszenie ma wejść w życie następnego dnia po otrzymaniu informacji od pracodawcy. Michaud-Cromp twierdzi, że powodem tej decyzji były jego publiczne wypowiedzi dotyczące nowej polityki powrotu do pracy z biura oraz zarzut naruszenia tzw. obowiązku lojalności wobec firmy. W jego ocenie reakcja Ubisoftu jest bezpośrednio związana z krytyką, jaką wyraził wobec ostatnich zmian organizacyjnych.

Więc… Ubisoft chce przywrócić pięć dni pracy w biurze… bo rzekomo „wierzy we współpracę”… ale dajmy spokój, nie jesteśmy kompletnie naiwni… doskonale wiemy, dlaczego chcecie wrócić do pięciu dni w biurze…

GramTV przedstawia:

Kilka dni wcześniej Ubisoft ogłosił wprowadzenie obowiązku pracy stacjonarnej przez pięć dni w tygodniu. Według ustaleń Insider Gaming decyzja ta spotkała się z bardzo negatywnym odbiorem wśród pracowników. Michaud-Cromp odniósł się do tego w swoim wpisie, podważając oficjalne argumenty firmy dotyczące potrzeby współpracy zespołowej i sugerując, że rzeczywiste motywy stojące za tą decyzją są inne, niż komunikowane publicznie.

Źródło:https://insider-gaming.com/ubisoft-employee-suspension/

Tagi:

News
Ubisoft
kontrowersje
branża gier
branża growa
zawieszenie
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112