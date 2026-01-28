Krytykował decyzję o pracy z biura. Ubisoft miał nałożyć karę dyscyplinarną

Jeden z wieloletnich pracowników Ubisoftu poinformował w mediach społecznościowych, że firma nałożyła na niego karę dyscyplinarną w postaci bezpłatnego zawieszenia. Sprawa dotyczy Davida Michaud-Crompa, który od ponad trzynastu lat jest związany z francuskim wydawcą. Według jego relacji decyzja została przekazana oficjalnie, a sankcja ma obowiązywać przez trzy dni.

Krytyka polityki biurowej kończy się konsekwencjami. Pracownik Ubisoftu mówi o bezpłatnym zawieszeniu

Jak przekazał zainteresowany we wpisie opublikowanym na LinkedInie, zawieszenie ma wejść w życie następnego dnia po otrzymaniu informacji od pracodawcy. Michaud-Cromp twierdzi, że powodem tej decyzji były jego publiczne wypowiedzi dotyczące nowej polityki powrotu do pracy z biura oraz zarzut naruszenia tzw. obowiązku lojalności wobec firmy. W jego ocenie reakcja Ubisoftu jest bezpośrednio związana z krytyką, jaką wyraził wobec ostatnich zmian organizacyjnych.