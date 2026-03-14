Meta będzie czytać wasze wiadomości. Zmiany w szyfrowaniu na Instagramie, co z Messengerem?

Meta stoi u progu naprawdę istotnych zmian. Firma zapowiedziała modyfikację, która z pewnością wpłynie na wszystkich użytkowników.

Czasu na reakcję mamy przy tym tylko trochę. A konkretnie wszystko, o czym piszemy, wejdzie w życie w maju. Koniec z szyfrowaniem wiadomości na Instagramie, Messenger następny w kolejce? Meta potwierdziła, że już 8 maja Instagram przestanie obsługiwać funkcję szyfrowania wiadomości typu end-to-end. E2EE zostało wprowadzone pod koniec 2023 w celu zwiększenia prywatności użytkowników, ale dziś wiemy już, że przetrwało tylko nieco ponad 2 lata. Oznacza to, że po wspomnianej dacie wiadomości wysyłane na Instagramie nie będą już szyfrowane – tym samym będą one trafiać bezpośrednio na serwery, a Meta będzie miała bezpośredni dostęp do ich treści. W najbliższym czasie mamy otrzymać instrukcję jak pobrać swoje istniejące już dane. Jednocześnie zaznaczono, że osoby korzystające ze starszych wersji Instagrama być może będą wcześniej zmuszone do ich aktualizacji.

Jeśli posiadasz czaty, których dotyczy ta zmiana, zobaczysz instrukcje, jak pobrać multimedia lub wiadomości, które chcesz zachować – możemy wyczytać we wpisie Mety.

GramTV przedstawia:

Na ten moment nie wiadomo, czy szyfrowanie E2EE, na Instagramie jedynie opcjonalne, zniknie również z innego podległego Mecie programu, czyli Messengera, gdzie było domyślnym rozwiązaniem. Z drugiej strony byłoby zaskakujące, gdyby zrezygnowano z niego tylko w jednym z nich, jednocześnie pozostawiając go w innym. A skąd w ogóle taka zmiana? Co prawda oficjalnie uzasadnienie nie padło, ale można podejrzewać, że usunięcie szyfrowania ma pomóc firmie w skanowaniu wiadomości i połączeń w celu lepszego wykrywania treści związanych z seksualnym wykorzystywaniem dzieci, groomingiem oraz innymi formami nękania. Wcześniej, z uwagi na zaszyfrowanie treści przesyłanych komunikatów, nie było to możliwe. Tymczasem od dłuższego czasu Stany Zjednoczone, Wielka Brytania oraz Unia Europejska próbują kłaść nacisk na identyfikację i szybkie usuwanie tego typu szkodliwych treści, nawet z prywatnych komunikatorów. W kwestii tej wprowadzono już nawet pewne regulacje i rozporządzenia, jak np. Chat Control czy też Online Safety Act.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

