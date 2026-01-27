Ubisoft szykuje bolesny reset w Europie. Nawet 200 miejsc pracy zagrożonych

Ubisoft zaproponował znaczące zmiany w swojej strukturze organizacyjnej, które mogą doprowadzić do redukcji zatrudnienia w głównej siedzibie firmy we Francji. W ramach ogłoszonego niedawno „dużego resetu” wydawca planuje objąć procesem do 200 stanowisk w paryskim biurze, co odpowiada blisko jednej piątej pracowników tamtejszej centrali. Spółka podkreśla jednak, że na tym etapie nie zapadły jeszcze żadne ostateczne decyzje.

Duży reset Ubisoftu nabiera kształtów. Francuska centrala pod presją zmian

Kluczowym elementem proponowanych działań jest rozpoczęcie negocjacji dotyczących tzw. Rupture Conventionnelle Collective, czyli zbiorowego porozumienia o dobrowolnym rozwiązaniu umów o pracę. Mechanizm ten wymaga uzgodnień z reprezentantami pracowników oraz zatwierdzenia przez odpowiednie instytucje. Propozycja dotyczy wyłącznie osób zatrudnionych w Ubisoft International na podstawie francuskich kontraktów i nie obejmuje innych zespołów firmy ani jej oddziałów poza krajem.