Ubisoft szykuje bolesny reset w Europie. Nawet 200 miejsc pracy zagrożonych

Ubisoft zaproponował znaczące zmiany w swojej strukturze organizacyjnej, które mogą doprowadzić do redukcji zatrudnienia w głównej siedzibie firmy we Francji. W ramach ogłoszonego niedawno „dużego resetu” wydawca planuje objąć procesem do 200 stanowisk w paryskim biurze, co odpowiada blisko jednej piątej pracowników tamtejszej centrali. Spółka podkreśla jednak, że na tym etapie nie zapadły jeszcze żadne ostateczne decyzje.
Duży reset Ubisoftu nabiera kształtów. Francuska centrala pod presją zmian
Kluczowym elementem proponowanych działań jest rozpoczęcie negocjacji dotyczących tzw. Rupture Conventionnelle Collective, czyli zbiorowego porozumienia o dobrowolnym rozwiązaniu umów o pracę. Mechanizm ten wymaga uzgodnień z reprezentantami pracowników oraz zatwierdzenia przez odpowiednie instytucje. Propozycja dotyczy wyłącznie osób zatrudnionych w Ubisoft International na podstawie francuskich kontraktów i nie obejmuje innych zespołów firmy ani jej oddziałów poza krajem.
Zgodnie z ubiegłotygodniowymi zapowiedziami dotyczącymi nowego modelu operacyjnego oraz przyspieszenia działań mających na celu redukcję kosztów, Ubisoft International rozpoczął rozmowy na temat potencjalnej Rupture Conventionnelle Collective (RCC), czyli zbiorowego, dobrowolnego porozumienia o rozwiązaniu umów o pracę, które mogłoby objąć do 200 stanowisk w siedzibie firmy we Francji.
Na tym etapie jest to wyłącznie propozycja i żadna decyzja nie będzie ostateczna do momentu osiągnięcia porozumienia zbiorowego z przedstawicielami pracowników oraz jego zatwierdzenia przez francuskie organy. Propozycja dotyczy wyłącznie pracowników Ubisoft International zatrudnionych na podstawie francuskich umów i nie ma wpływu na inne podmioty we Francji ani zespoły Ubisoftu na całym świecie.– przekazał przedstawiciel Ubisoftu (via VGC).
Zmiany kadrowe są częścią szerszej reorganizacji, o której Ubisoft informował wcześniej. Nowy model zakłada podział zespołów deweloperskich na niezależne, autonomiczne jednostki określane jako „domy kreatywne”. Jednocześnie centrala we Francji ma zostać przekształcona i skupić się głównie na zarządzaniu, wyznaczaniu priorytetów strategicznych, kontroli efektywności oraz alokacji kapitału.
Wcześniejsze komunikaty firmy potwierdziły już anulowanie kilku projektów, opóźnienia w harmonogramach kolejnych gier oraz zamknięcie części studiów. Zdaniem kierownictwa ma to pozwolić Ubisoftowi wejść w nowy etap rozwoju, skoncentrowany na odbudowie kreatywnego przywództwa i długofalowej wartości dla graczy oraz inwestorów. Rynkowa reakcja na te zapowiedzi była jednak wyraźnie negatywna, co znalazło odzwierciedlenie w gwałtownym spadku kursu akcji spółki w ostatnich dniach.
Ubisoft wchodzi w nową fazę — zaprojektowaną z myślą o odzyskaniu kreatywnego przywództwa oraz budowaniu długoterminowej wartości dla graczy i interesariuszy.
