Problemy u twórców ARC Riders. Dyrektor kreatywny odchodzi po zarzutach o niewłaściwe zachowania seksualne

Maciej Petryszyn
2026/03/18 19:30
Embark Studios to młode studio, złożone jednak z wielu weteranów. Od momentu powstania w 2018 roku udało mu się już stworzyć dwa naprawdę dobrze przyjęte tytuły.

Teraz jednak Embark musi mierzyć się z poważnym problemem wizerunkowym. Wszystko przez zarzuty względem jednego ze współzałożycieli.

ARC Riders
Współzałożyciel Embark opuszcza studio w atmosferze kontrowersji

Okazuje się bowiem, że szeregi Embark opuszcza Rob Runesson. W marcu deweloper został oskarżony o niewłaściwe zachowania seksualne względem “popularnej streamerki” stworzonej przez studio gry The Finals. Co ciekawe, autorem oskarżeń nie była sama pokrzywdzona, a inna osoba, według której rzeczona streamerka miała czuć się “coraz bardziej niekomfortowo” z powodu zachowania Runessona, ale miała poczucie, że nie może się sprzeciwić, gdyż wpłynęłoby to na promocję transmisji, będących źródłem jej utrzymania. W efekcie Embark przeprowadziło wewnętrzne dochodzenie, które nie potwierdziło zarzutów. Mimo to doszło do wzajemnego porozumienia w kwestii zakończenia współpracy.

Studio wyjaśniło wszystko w oświadczeniu przesłanym do redakcji IGN:

Nasz zespół kierowniczy został niedawno poinformowany o zarzutach wobec pracownika Embark. Traktujemy te kwestie poważnie i w ramach naszego procesu rozpatrywania wszelkiego rodzaju oskarżeń, natychmiast zatrudniliśmy kancelarię prawną do przeprowadzenia zewnętrznego dochodzenia. Dochodzenie nie potwierdziło zarzutów, ale uznaliśmy, że w tej sytuacji dalsza współpraca jest niemożliwa i wspólnie uzgodniliśmy rozstanie z Robem.

GramTV przedstawia:

Jednocześnie redakcja IGN skontaktowała się ze streamerką, w stosunku do której współzałożyciel Embark miał prezentować niewłaściwe zachowania. Ta odmówiła jednak oficjalnego komentarza, dodając, że “szereg krążących oskarżeń został wyrwany z kontekstu lub wprowadzał w błąd”. Dla samego studia to mocny cios po udanych miesiącach. Wszak jeszcze w 2023 roku bardzo udaną premierę zaliczyło wspomniane The Finals. Obecnie zaś sukcesy święci wydane 5 miesięcy temu ARC Raiders, które jest jedną z najpopularniejszych produkcji na Steamie.

Źródło:https://insider-gaming.com/embark-studios-ousts-co-founder-following-sexual-misconduct-allegations/

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

