Problemy u twórców ARC Riders. Dyrektor kreatywny odchodzi po zarzutach o niewłaściwe zachowania seksualne

Embark Studios to młode studio, złożone jednak z wielu weteranów. Od momentu powstania w 2018 roku udało mu się już stworzyć dwa naprawdę dobrze przyjęte tytuły.

Teraz jednak Embark musi mierzyć się z poważnym problemem wizerunkowym. Wszystko przez zarzuty względem jednego ze współzałożycieli.

Współzałożyciel Embark opuszcza studio w atmosferze kontrowersji

Okazuje się bowiem, że szeregi Embark opuszcza Rob Runesson. W marcu deweloper został oskarżony o niewłaściwe zachowania seksualne względem “popularnej streamerki” stworzonej przez studio gry The Finals. Co ciekawe, autorem oskarżeń nie była sama pokrzywdzona, a inna osoba, według której rzeczona streamerka miała czuć się “coraz bardziej niekomfortowo” z powodu zachowania Runessona, ale miała poczucie, że nie może się sprzeciwić, gdyż wpłynęłoby to na promocję transmisji, będących źródłem jej utrzymania. W efekcie Embark przeprowadziło wewnętrzne dochodzenie, które nie potwierdziło zarzutów. Mimo to doszło do wzajemnego porozumienia w kwestii zakończenia współpracy.