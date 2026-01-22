Ubisoft niemal szoruje po dnie. Inwestorzy uciekają z „tonącego statku”

Inwestorzy na giełdzie wydali już wyrok i potwierdzili, że najnowsza rewolucja w Ubisofcie nie przypadła im do gustu. Wczoraj francuski deweloper przedstawił nowy raport, w którym ogłosili kluczowe zmiany i reorganizację firmy. Potwierdzono skasowanie aż sześciu gier, a także przesunięcie premier siedmiu kolejnych tytułów. Jeżeli rodzina Guillemot liczyła, że to pomoże korporacji wyjść na prostą, to mocno się przeliczyli.
Ubisoft stracił ponad 34% wyceny akcji po najnowszym raporcie studia
Akcje Ubisoft zanurkowały w czwartek do najniższego poziomu wyceny spółki od 2011 roku. Obecnie jedną akcje można kupić za około 4,36 euro, co oznacza spadek aż o 34% w porównaniu do wczorajszej wyceny, która wynosiła 6,64 euro.
Inwestorzy negatywnie odebrali nie tylko sam fakt cięć w Ubisofcie, lecz także ich rozmiar. Wydawca znany z marek takich jak Assassin’s Creed oraz Far Cry potwierdził zamknięcie studiów w Halifaksie i Sztokholmie oraz kolejne zmiany organizacyjne w kilku innych lokalizacjach. Dla inwestorów był to sygnał, że dotychczasowy model funkcjonowania firmy wyczerpał swoje możliwości, a problemy narastały od lat, szczególnie po pandemicznych opóźnieniach i nieudanych premierach.
W oficjalnym komunikacie prezes Yves Guillemot przyznał, że obecne warunki rynkowe wymuszają radykalną zmianę sposobu działania firmy. Ubisoft spodziewa się straty operacyjnej rzędu miliarda euro w roku finansowym kończącym się w 2026 roku oraz znaczącego odpisu związanego z reorganizacją. Jednocześnie zapowiedziano program oszczędności, który ma przynieść setki milionów euro redukcji kosztów w kolejnych latach.
Gwałtowny spadek kursu, do poziomu około 4,36 euro za akcję, dramatycznie obniżył kapitalizację rynkową spółki i wywołał pytania o jej przyszłą niezależność. Jeszcze kilka lat temu papiery Ubisoftu wyceniane były na wielokrotnie wyższe kwoty, a dziś firma znalazła się w punkcie, w którym każda kolejna decyzja zarządu może zaważyć na jej dalszym istnieniu. Inwestorzy czekają teraz na konkretne dowody, że zapowiadany reset nie będzie jedynie planem na papierze, lecz realnym początkiem wyjścia z kryzysu.