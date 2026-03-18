Netflix pod ostrzałem po premierze Ołowianych dzieci. Rodzina lekarki podejmuje kroki prawne

Bliscy prof. Hager-Małeckiej zarzucają twórcom przekłamania i naruszenie jej dobrego imienia.
Serial Ołowiane dzieci okazał się hitem, który wciąż nie schodzi z listy najchętniej oglądanych produkcji Netflix. Popularność serialu ma jednak swoje ciemne strony. Wokół produkcji narósł poważny spór. Rodzina prof. Bożeny Hager-Małeckiej, która w serialu została sportretowana przez Agatę Kuleszę, zdecydowała się wejść na drogę prawną przeciwko Netfliksowi, zarzucając produkcji naruszenie dóbr osobistych i przekłamanie historii. O sprawie poinformował wnuk Hager-Małeckiej, Stanisław Torbus, za pomocą mediów społecznościowych.
Ołowiane dzieci w cieniu kontrowersji i poważnych zarzutów
Pełnomocnik rodziny, mecenas Krzysztof Breguła, wystosował 12-stronicowe przedsądowe wezwanie do Netflix Polska i Netflix USA. Dokument dotyczy sposobu przedstawienia postaci inspirowanej życiem lekarki, w którą w serialu wciela się Agata Kulesza. W serialu to Krystyna Berger. Jak podkreślono:
Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, formalna zmiana nazwiska nie wyłącza bezprawności, jeżeli splot okoliczności pozwala na bezsporną identyfikację osoby rzeczywistej.
Rodzina przypomina, że prof. Hager-Małecka odegrała kluczową rolę podczas epidemii ołowicy w Szopienicach. Tymczasem – ich zdaniem – serial fałszuje rzeczywistość. Pojawiają się mocne zarzuty: „naruszenie prawa do prawdy biograficznej”, „naruszenie czci zewnętrznej”, „eksploatację wizerunku dla celów komercyjnych kosztem godności” oraz negatywny „wpływ na społeczne postrzeganie historii oraz utrwalanie nieprawdy”.
W dokumencie podkreślono także:
Takie "przepisanie historii" odbiera zmarłej jej rzeczywisty dorobek życiowy i naukowy.
Rodzina powołuje się m.in. na reportaż Michała Jędryki oraz materiały archiwalne, które – jak wskazano – jasno pokazują faktyczną rolę lekarki:
Autor jednoznacznie przedstawia ją jako osobę, która nie obawia się dotrzeć "na samą górę", nawet do Edwarda Gierka, aby zapewnić dzieciom mieszkania poza skażoną strefą (…).
Wśród żądań znalazło się m.in. dodanie stosownej planszy przed odcinkami, oficjalne oświadczenie oraz zadośćuczynienie finansowe, które miałoby wesprzeć działalność fundacji im. profesor. Sprawa może mieć dalszy ciąg – jeśli strony nie dojdą do porozumienia, konflikt prawdopodobnie trafi do sądu.