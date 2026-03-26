Twórca KCD2 o DLSS 5: Hejterzy tego nie zatrzymają

Kilka dni temu NVIDIA zaprezentowała nam technologię, która miała być prawdziwym przełomem. Tymczasem stwierdzenie, że DLSS 5 spotkało się z chłodnym przyjęciem, byłoby niedopowiedzeniem.

Gracze z miejsca zaczęli krytykować poprawianie grafiki za pomocą sztucznej inteligencji. I jak na razie niezadowolenie społeczności bynajmniej nie zmalało.

Twórca Kingdom Come: Deliverance broni DLSS 5

Można spokojnie powiedzieć, że prezentacja DLSS 5 była wizerunkową katastrofą. Żaden z opublikowanych przez firmę NVIDIA materiałów – czy to główne ogłoszenie, czy to pokaz działania technologii w kilku grach – nie spotkały się choćby z minimalnym uznaniem. Chociaż twórcy zapewniali o foto realizmie, gracze dopatrzyli się bardziej znanej z wytworów AI sztuczności. Szybko więc zaczęto nazywać DLSS 5 kolejnym generatorem tzw. AI Slopu. Tematowi na pewno nie pomógł Jensen Huang, szef NVIDII, który w odpowiedzi na krytykę, zamiast przyjąć ją do wiadomości, zarzucił niezadowolonym, że “są w całkowitym błędzie”.