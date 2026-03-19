Zaloguj się lub Zarejestruj

Twórca Death Stranding 2 ostro o DLSS 5. „To wygląda kompletnie jak render AI”

Radosław Krajewski
2026/03/19 14:00
1
0

Nie milkną echa niedawnej prezentacji Nvidii.

Nowa technologia renderowania od Nvidii, czyli DLSS 5, jeszcze przed oficjalnym debiutem zdążyła wywołać spore emocje. Chociaż szef Nvidii stanął w obronie technologii, twierdząc, że gracze są w „całkowitym błędzie”, a wtórował mu deweloper z Epic Games, który nazwał krytyków tego rozwiązania „szaleńcami”, to teraz do całej sprawy odniósł się Mike York, starszy animator pracujący między innymi przy Death Stranding 2 oraz Grand Theft Auto 5. Twórca nie krył swojego zaskoczenia po zobaczeniu materiałów prezentujących działanie DLSS 5 w Resident Evil Requiem.

Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem

Twórca Death Stranding 2 krytykuje DLSS 5

York podzielił się swoją opinią podczas transmisji na żywo na kanale York Street Gaming. Reagował na analizę przygotowaną przez Digital Foundry, które wcześniej testowało możliwości nowej technologii. Choć początkowo materiał spotkał się z entuzjazmem, później redakcja przyznała, że ich pierwsza reakcja mogła być zbyt pochopna.

Największe kontrowersje wzbudził wygląd bohaterki Resident Evil Requiem, Grace Ashcroft. Według Yorka zastosowanie DLSS 5 znacząco zmienia jej twarz, sprawiając wrażenie, jakby została całkowicie przetworzona przez sztuczną inteligencję, a nie jedynie ulepszona pod kątem jakości obrazu.

Whoa, chwila moment.

Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Nie. To nie jest tylko jakieś oświetlenie. Co do… Mówię wam, to wygląda kompletnie jak render AI.

GramTV przedstawia:

Animator zwraca uwagę, że zmiany nie ograniczają się do detali graficznych, lecz ingerują w samą strukturę postaci. Jego zdaniem efekt przypomina zastosowanie filtrów znanych z mediów społecznościowych, co w kontekście realistycznych gier może budzić niepokój.

Kim ona w ogóle jest? To inna dziewczyna. Wiecie, skąd to wiem. Spójrzcie, jej oczy nie patrzą już poprawnie. Jedno oko patrzy tutaj, a drugie gdzie indziej.

DLSS 5 ma wprowadzić nowy model renderowania oparty na sieciach neuronowych, który w czasie rzeczywistym dodaje fotorealistyczne oświetlenie oraz materiały. Sam Jensen Huang określił tę technologię jako przełomowy moment dla grafiki komputerowej, porównując ją do wpływu modeli GPT na rozwój sztucznej inteligencji.

Premiery DLSS 5 możemy spodziewać się tegorocznej jesień. Technologia dostępna będzie tylko dla kart graficznych GeForce z serii 50xx.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/resident-evil/death-stranding-2-developer-offers-nuanced-take-on-resident-evil-requiems-dlss-5-makeover-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no/

Tagi:

Tech
GeForce
sztuczna inteligencja
Nvidia RTX
RTX
Death Stranding 2
GeForce RTX
AI
DLSS
Mike York
DLSS 5
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 15:00

To jest AI slop czy NVIDIA slop? 




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112