AI pomaga już przy grach PlayStation. Sony zapewnia, że nie chodzi o zastępowanie ludzi

Ujawniony niedawno raport finansowy Sony nie świadczy najlepiej o kondycji japońskiego giganta. Dramatu nie ma, ale powodów do szczególnej radości też nie.
W rzeczonym raporcie Japończycy zwracają też uwagę na jeden aspekt. Na generatywną sztuczną inteligencję.
Sony stawia na sztuczną inteligencję
Włodarze Sony najwyraźniej próbują przekonać inwestorów, iż inwestycja w AI pomoże podreperować sytuację firmy. Okazuje się, że już teraz deweloperzy z podległych japońskiemu gigantowi studiów wykorzystują sztuczną inteligencję w automatyzacji powtarzalnych prac czy też w kontroli jakości, a nawet modelowaniu 3D i animacjach. W tych ostatnich pomagać ma narzędzie znane jako Mockingbird, które błyskawicznie animuje modele twarzy na podstawie tego, co udało się uzyskać w ramach performance capture. Przy tym wszystkim Hideaki Nishino, CEO Sony Interactive Entertainment, zapewnia, że Sony nie myśli o zastępowaniu swoich pracowników, a o tym, by wspomóc ich działania.
Jednocześnie dyrektor generalny firmy ujawnił, iż z tego typu rozwiązań korzystają już np. Naughty Dog czy też San Diego Studio. Miały one również być wykorzystywane przy powstawaniu Horizon Zero Dawn Remastered – ale znowu nie po to, by tworzyć treści, a by automatyzować proste zadania. Nishino miał również inne przykłady, jak Saros czy Ghost of Yotei, gdzie poprawę wydajności i wydajności osiągnięto dzięki opartemu na uczeniu maszynowym PSSR. Przy tym wszystko CEO zwrócił też uwagę na to, że wykorzystanie AI może pomóc w zwiększeniu immersji, dodaniu świeżości, a także w tworzeniu bardziej wydajnego środowiska produkcyjnego.
W PlayStation naszym celem jest zawsze bycie najlepszym miejscem do grania i najlepszym miejscem do wydawania gier. Postrzegamy AI jako potężne narzędzie, które pomoże nam w tej misji – zapewnił Nishino.
