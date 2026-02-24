Daniel Vavra nie pracuje nad nowym Kingdom Come: Deliverance. Twórca otrzymał inną rolę

Kingdom Come: Deliverance – Daniel Vavra nie pracuje nad nową grą, gdyż tworzy ekranizację słynnej serii od Warhorse Studios

W czeskim Warhorse Studios doszło do istotnych zmian organizacyjnych. Daniel Vavra, współzałożyciel studia i dotychczasowy dyrektor kreatywny odpowiedzialny za nową grę zespołu, nie pracuje już przy kolejnym projekcie dewelopera. Twórca serii Kingdom Come: Deliverance koncentruje się obecnie na zupełnie innym wyzwaniu. Jego celem jest przeniesienie marki na duży lub mały ekran.

Dan ma nową rolę. Jest nią tworzenie filmu Kingdom Come.

Plany wykraczają daleko poza prostą adaptację czy skrót wydarzeń znanych z gry. Studio podkreśla, że chodzi o pełnoprawny projekt aktorski z międzynarodowymi ambicjami i znaczącym budżetem. Powstała już robocza wersja scenariusza, za którą odpowiada właśnie Vavra. Twórcy nie chcą ograniczać się do sprzedaży praw. Zależy im na realnym wpływie na kształt produkcji.

Od pewnego czasu rozwijamy markę Kingdom Come poza grami wideo. Zaczęliśmy od komiksów, koncertów i turystyki, ale najbardziej pociągał nas film. Dlatego wspólnie z Danem pracujemy nad tym, aby wejść na ekrany kin lub platformy. Istnieje już robocza wersja scenariusza.

W sieci szybko pojawiły się spekulacje, czy zmiana roli Vavry oznacza rozstanie z Warhorse Studios. Kierownictwo studia stanowczo temu zaprzecza i podkreśla, że decyzja była naturalnym etapem w jego karierze.

Rozumiem, że ludzie mogą się zastanawiać, czy to nie jest jakieś rozstanie z Warhorse. Nie jest. Wręcz przeciwnie, Dan sam chciał się przesunąć. Zrealizował trzy gry o światowym sukcesie i od dawna chciał spróbować czegoś innego.

Jednocześnie potwierdzono, że Vavra nie jest już zaangażowany w prace nad nową grą studia. Jego zadaniem jest doprowadzenie do powstania filmu w perspektywie kilku najbliższych lat.