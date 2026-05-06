The Blood of Dawnwalker korzysta z AI. Rebel Wolves tłumaczy, gdzie stawia granicę

Jak stwierdził Tomaszkiewicz, główne znaczenie ma tutaj zmniejszenie kosztów oraz oszczędzenie stresów pracownikom:

W naszym gatunku, gdy pracujesz nad grą RPG – która jest nagrywana w sześciu językach, prawda? – dubbing jest czymś naprawdę trudnym i kosztownym. Musisz mieć pewność, że to, co nagrywasz, jest dokładnie tym, co chcesz nagrać. Po pierwsze, zmiany są bardzo drogie. Po drugie, moment, w którym zaczynasz słyszeć grę, słyszeć NPC i tak dalej, to chwila, w której orientujesz się, czy coś w historii działa, czy nie. Jeśli nagrasz to wszystko i wtedy uznasz, że chcesz zmienić fabułę, musisz nagrywać cały fragment od nowa, co jest niezwykle kosztowne”.

To bardzo nieprzyjemny proces, ponieważ gdy zaczynasz zmieniać rzeczy w środku produkcji, wywiera to presję na zespół. Powoduje problemy, nadgodziny i inne komplikacje, a my chcieliśmy tego uniknąć.

Dlatego używamy tego rodzaju narzędzi na początku, aby przeprowadzić iterację opowieści. Kiedy mamy pewność, że jesteśmy w miejscu, w którym chcemy być, usuwamy wszystkie te głosy AI i nagrywamy wszystko z aktorami.