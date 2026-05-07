Mortal Kombat 2 z wielką aferą przed premierą. Twórca filmu atakuje recenzentów

Producent najnowszego filmu z serii Mortal Kombat nie zostawił na niektórych recenzentach suchej nitki.

Choć pierwsze opinie o filmie Mortal Kombat 2 okazują się wyraźnie lepsze niż w przypadku poprzedniej odsłony serii, producent Todd Garner postanowił publicznie uderzyć w część krytyków. Twórca nie ukrywa frustracji i twierdzi, że niektórzy recenzenci kompletnie nie rozumieją marki oraz oczekiwań fanów kultowej bijatyki. Mortal Kombat 2 – Todd Garner zaatakował niektórych krytyków, zarzucając im brak kompetencji do recenzowania filmu W sieci pojawiły się już pierwsze wyniki filmu. Produkcja osiągnęła 72/100 w serwisie Metacritic oraz 71% pozytywnych recenzji w Rotten Tomatoes. To rezultat zauważalnie lepszy niż przy premierze filmu z 2021 roku, który mimo mieszanych opinii zarobił około 83 milionów dolarów na całym świecie i zdobył sporą popularność w streamingu.

Według aktualnych prognoz Mortal Kombat 2 ma rozpocząć kinową przygodę od około 40 milionów dolarów wpływów w samej Ameryce oraz blisko 80 milionów dolarów globalnie. Wszystko wskazuje więc na to, że sequel może okazać się finansowym sukcesem. Mimo tego Todd Garner nie kryje rozczarowania częścią recenzji. Producent opublikował w serwisie X kilka wpisów, w których wprost zaatakował krytyków. Niektóre z tych recenzji naprawdę mnie rozbawiają. Widać, że ci ludzie nigdy nie grali w tę grę i nie mają pojęcia, czego chcą fani ani jakie są zasady i kanon Mortal Kombat. Garner odniósł się również do jednej z opinii krytykujących obecność bohatera z laserowym okiem, co wywołało jego wyjątkowo ostrą reakcję: Jeden z recenzentów był oburzony, że jakiś gość miał laserowe oko. Dlaczego wciąż pozwalamy recenzować takie filmy ludziom, którzy kompletnie nie kochają tego gatunku? To absurd. Wczytywanie ramki mediów.

Producent kontynuował dyskusję także w odpowiedziach do fanów. Podkreślał, że film powstał przede wszystkim dla społeczności związanej z marką, a nie dla krytyków filmowych. Ten film został stworzony dla fanów. Wczytywanie ramki mediów. W innym komentarzu Garner bronił kierunku obranej kontynuacji, sugerując, że twórcy świadomie postawili na rozwinięcie elementów znanych z gry: To nie bez powodu nazywa się Mortal Kombat 2. Wczytywanie ramki mediów.

